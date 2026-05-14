Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai trương AI Lab của Trường ĐH Thăng Long

Ngày 14-5, Trường ĐH Thăng Long tổ chức Lễ khai trương AI Lab tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đại diện doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, lãnh đạo Trường ĐH Thăng Long…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kéo băng khánh thành AI Lab của Trường ĐH Thăng Long tại NIC

Trò chuyện với thầy - trò Trường ĐH Thăng Long, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên phát huy tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả AI Lab tại NIC.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng khẳng định vị thế là một trong những công nghệ nền tảng của quá trình chuyển đổi số toàn cầu, việc đầu tư xây dựng không gian học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu về AI có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học. AI Lab của Trường ĐH Thăng Long tại NIC là bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực đào tạo ứng dụng, thúc đẩy nghiên cứu gắn liền với thực tiễn và mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

AI Lab giúp nâng cao năng lực đào tạo ứng dụng, thúc đẩy nghiên cứu gắn liền với thực tiễn

TS Trương Nhật Hoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long, khẳng định, từ AI Lab, sinh viên sẽ được học và làm trên những bài toán thật của doanh nghiệp. Mọi nghiên cứu, thực hành tại đây đều hướng tới việc tạo ra sản phẩm thực tế. Qua đó cung cấp nguồn nhân lực AI có năng lực thực chiến, đáp ứng đúng thị trường công nghệ hiện nay.

AI Lab được định hướng phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu như: Tổ chức học phần thực hành, triển khai các hoạt động trải nghiệm công nghệ, kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - sinh viên, hỗ trợ phát triển các ý tưởng nghiên cứu ứng dụng và tạo môi trường học tập có tính tương tác cao cho người học.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao đổi với các sinh viên tại AI Lab

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh AI Lab sẽ đóng vai trò là cầu nối thiết thực giữa giáo dục đại học, nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của thị trường nhằm phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo chất lượng cao.

Việc đưa AI Lab vào vận hành tại NIC Hòa Lạc thể hiện định hướng của Trường ĐH Thăng Long trong việc đưa người học tiếp cận sớm hơn với môi trường công nghệ, tăng cường chất lượng đào tạo theo hướng thực hành, đồng thời hình thành thêm các điểm chạm hợp tác giữa Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo.

Cùng ngày, làm việc với NIC, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.