Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công trường nội trú tỉnh Gia Lai

Sáng 16-11, tại xã Ia Nan, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh, với quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh. Các ngôi trường dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Các ngôi trường này được thiết kế hiện đại, đồng bộ, có khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo, cán bộ động thổ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Gia Lai có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, đồng thời là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.



Tuy nhiên, các xã biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, học sinh phải đi học phân tán, vất vả. Việc xây dựng các trường nội trú biên giới, trong đó có 7 trường ở Gia Lai là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, giúp học sinh có điều kiện học tập khang trang, góp phần nâng cao dân trí, thắp sáng ước mơ và đáp ứng khát vọng học tập của con em vùng biên.

"Những ngôi trường này cũng là biểu tượng tinh thần, văn hóa, đoàn kết các dân tộc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, các trường sẽ trở thành nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi đầy đủ tiện ích cho học sinh" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các học sinh vùng biên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo để bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm điều kiện ăn ở, đi lại, học tập tốt nhất cho học sinh.

Các trường cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chính quyền địa phương có trách nhiệm động viên con em đến trường đầy đủ; các em học sinh cần nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Việc đầu tư xây dựng 7 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ.