HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.600 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng ngày 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có thống kê tình hình thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng sớm nay 7-11, cơn bão số 13 Kalmaegi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.500 nhà bị hư hỏng và tốc mái - Ảnh 1.

Tính tới sáng 7-11, bão số 13 đã làm 5 người chết, hơn 2.600 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái. Ảnh: Hoàng Thanh

Từ sáng 6-11 đến 5 giờ sáng nay 7-11, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 150-280 mm, cục bộ trên 350 mm, có nơi mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 396 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312 mm, Chư Răng (Gia Lai) 393 mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313 mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504 mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285 mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cảnh báo sáng 7-11, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80 mm. 

Từ ngày 7-11 đến hết ngày 8-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng có thống kê tình hình thiệt hại do bão số 13.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là sự chủ động của chính quyền và nhân dân các địa phương, tuy cơn bão rất mạnh nhưng thiệt hại đã được giảm nhẹ, thấp hơn rất nhiều so với các cơn bão có cường độ tương đương từng đổ bộ vào khu vực này.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, bão số 13 làm 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Giai Lai: 2 người) và 6 người bị thương.

Tính đến 7 giờ ngày 7-11, có 52 nhà bị sập và 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (riêng tại Gia Lai có 2.412 nhà).

Bão cũng làm 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắc Lắk 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu) và gây mất điện diện rộng ở Gia Lai.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, những công việc cần tiếp tục thực hiện tiếp theo là các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Đặc biệt, tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão gây ra; tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi càn quét Đắk Lắk: 2 người tử vong, hàng trăm nhà tốc mái

Bão số 13 Kalmaegi càn quét Đắk Lắk: 2 người tử vong, hàng trăm nhà tốc mái

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk với 4 người thương vong, hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn

Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

(NLĐO) - Rạng sáng nay, nước lũ dâng lên rất nhanh, hàng ngàn hộ dân cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Đắk Lắk phải chạy lũ trong đêm.

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

(NLĐO) – Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi khiến triều cường tại Quảng Ngãi dâng cao "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

ngập lụt thiệt hại nhà tốc mái bão số 13 thiệt hại do bão số 13 bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo