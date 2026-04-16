Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triệt phá đường dây đưa tàu cá ra nước ngoài khai thác trái phép

Ngày 16-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, qua đợt thanh tra lần thứ 5 (từ ngày 9 đến 19-3), Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) nhận định đã có sự tiến bộ trong xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, EC xác định một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để, là nguyên nhân chính chưa gỡ được "thẻ vàng".

Trong đó, việc đánh dấu tàu cá và viết biển số đăng ký đúng quy định và kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng còn chưa triệt để; kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu bằng tàu container chưa được thực hiện chặt chẽ, chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp, chế biến, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tiến độ xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU còn chậm, chưa đồng bộ giữa các lực lượng, chưa cập nhật đầy đủ trên hệ thống dữ liệu, chưa đáp ứng yêu cầu của EC….

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần hoàn thiện để trình ban hành ngay nghị định thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, theo hướng tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe. Đây là yêu cầu trực tiếp từ phía EC, nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, quy trình quản lý liên quan đến khai thác thủy sản, từ kiểm soát đội tàu, truy xuất nguồn gốc đến nhập khẩu nguyên liệu.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương phải được tăng cường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. "Những địa phương làm tốt cần được biểu dương, ngược lại, nơi nào buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm cần phải có biện pháp xử lý" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là triệt phá các đường dây môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài…