Thời sự

Phó Thủ tướng: Không chủ quan với siêu bão số 9 Ragasa

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, siêu bão số 9 Ragasa có thể giảm cấp nhưng tuyệt đối không chủ quan.

Chiều 23-9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão bão số 9 (Ragasa).

Phó Thủ tướng: Không chủ quan với siêu bão số 9 Ragasa - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về ứng phó với siêu bão số 9 (Ragasa)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh bão số 9 đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông, dự báo trong khoảng các ngày 24 đến 25-9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam.

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão số 9 tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024).

Tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 rất nhanh, khoảng 20-25 km/giờ. Khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ.

Hiện tại, bão số 9 đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và sẽ duy trì ở cấp 16 và tiếp tục suy yếu còn cấp 12, giật trên cấp 12 khi tiệm cận với bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cộng thêm không khí khô lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão.

Trên đất liền nướcta, dự báo từ sáng 25-9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự kiến, do bão số 9 giảm cấp nhanh khi tiệm cận đất liền, mưa lớn tập trung toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa cực đoan ít có khả năng xảy ra, dự kiến lượng mưa khoảng 100-250 mm trong cả đợt từ ngày 25 đến 26-9, có nơi trên 400 mm có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi…

"Không có cơn bão nào là nhẹ"

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý chỉ còn hơn một ngày trước khi bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp. Nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt phương châm: "lấy phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu". Từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị phải giữ thông tin thông suốt, cập nhật tình hình liên tục, có phương án xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn; Phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.

Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.

    Thông báo