Thời sự

Phó Thủ tướng kỳ vọng "ông lớn" xăng dầu "tiến quân" vào lĩnh vực mới

Lê Thúy

(NLĐO) - Phó Thủ tướng kỳ vọng PVN sẽ "tiến quân" vào lĩnh vực tiềm năng như: Chuyển dịch năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; công nghiệp hỗ trợ, đất hiếm…

Chiều 14-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN).

Phó Thủ tướng kỳ vọng PVN "tiến quân" vào lĩnh vực mới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN). Ảnhh: VGP

Theo báo cáo của PVN, tổng tài sản năm 2025 của Tập đoàn đạt trên 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 247 ngàn tỉ đồng (tương đương 29%) so với đầu kỳ năm 2020. Tổng doanh thu toàn PVN năm 2025 ước đạt 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 87% so với đầu kỳ 2020; giai đoạn 2020-2025 tăng 49% so với giai đoạn 2015-2020, tương đương 9-10% GDP cả nước.

Nộp ngân sách nhà nước toàn PVN năm 2025 tăng 93% so với đầu kỳ 2020, giai đoạn 2020-2025 tăng 37% so với giai đoạn trước; trung bình mỗi năm nộp ngân sách trên 160 ngàn tỉ đồng, chiếm 8-9% thu ngân sách nhà nước.

Báo cáo của PVN khẳng định, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại theo Quyết định 1243/QĐ-TTg, PVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, PVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kết thúc Quyết định này tại thời điểm 31-12-2025. Cùng với đó, PVN chủ động quyết định công tác cơ cấu lại PVN giai đoạn tiếp theo phù hợp với chiến lược phát triển của PVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Tập đoàn PVN tiếp tục thực hiện triệt để các nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn PVN tập trung xây dựng ngay và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển tập đoàn trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, với tầm vóc, năng lực của mình bên cạnh việc giữ vững vị thế trong lĩnh vực truyền thống (xăng, dầu).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng được kỳ vọng PVN sẽ "tiến quân" vào lĩnh vực tiềm năng như: Chuyển dịch năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, phát triển các cụm năng lượng quốc gia; truyền tải điện, lưới điện thông minh; phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp hỗ trợ, đất hiếm, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng gợi mở, PVN cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thu hút, sử dụng nguồn nhân lực tinh hoa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; quản trị, điều hành hiệu quả… tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đột phá, vươn lên phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Năng lượng tái tạo xăng dầu Phó Thủ tướng PVN tái cơ cấu PVN
