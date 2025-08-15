Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn

Cùng dự Đại hội có ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Anh Xuân, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phường, xã lân cận cùng 250 đại biểu chính thức đại diện hàng ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Sầm Sơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo và Đài PTTH Thanh Hóa

Phường Sầm Sơn được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng địa giới hành chính của 7 phường: Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của phường Sầm Sơn tăng trưởng nhanh, toàn diện, trong đó dịch vụ - du lịch giữ vai trò đầu tàu, chiếm 46,4% cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng chiếm 44,6%, nông lâm, thủy sản giảm còn 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 88,5 triệu đồng, đứng thứ hai toàn tỉnh.

Hạ tầng du lịch hiện có 999 cơ sở lưu trú với 23.047 phòng, hàng trăm nhà hàng, khu vui chơi, mua sắm phục vụ du khách bốn mùa. Giai đoạn 2020 - 2025, Sầm Sơn ước đón 34,8 triệu lượt khách.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bước đầu tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long dự Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn. Ảnh: Báo và Đài PTTH Thanh Hóa

Xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị biển đặc sắc hàng đầu cả nước

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ phường Sầm Sơn đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và các chỉ tiêu khác.

Trong đó, phường phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 13,5% trở lên; giai đoạn 2026 -2030 đón 48 triệu lượt khách du lịch trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 136,5 triệu đồng trở lên...

Để đạt được các mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ mới, phường Sầm Sơn xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền đô thị chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Báo và Đài PTTH Thanh Hóa

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, lấy du lịch dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển đô thị biển hiện đại, văn minh, thông minh và bền vững; hướng đến mục tiêu xây dựng phường Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa và đô thị biển đặc sắc hàng đầu cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Sầm Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu một số nhiệm vụ, giải pháp để địa phương nghiên cứu triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, đặc biệt là du lịch biển; tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo bản sắc riêng, tính chuyên nghiệp, xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, văn minh trong du lịch, đưa thương hiệu du lịch biển Sầm Sơn vươn xa.