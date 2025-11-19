HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó thủ tướng rà soát tiến độ chuẩn bị Diễn đàn kinh tế mùa thu ở TP HCM

Tin-ảnh: Thái Phương

(NLĐO) - Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM tập trung thảo luận về ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi xanh, số, hướng đến nền kinh tế thông minh

Chiều tối 19-11, Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với UBND TP HCM kiểm tra tiến độ Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025 (HEF 2025). 

TIN LIÊN QUAN

Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, tại TP HCM. Diễn đàn tập trung thảo luận về xu thế toàn cầu và Việt Nam về ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi kép (xanh, số) hướng đến nền kinh tế thông minh.

Theo báo cáo cập nhật, tính tới ngày 16-11, TP HCM và Ban tổ chức đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 7 đoàn Bộ ngành quốc tế, 8 đoàn địa phương các nước và 7 tổ chức quốc tế; 10 đoàn Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu; 65 đoàn từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và tập đoàn lớn tới từ nhiều nước…

Phó thủ tướng kiểm tra tiến độ Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền của diễn đàn cần được đẩy mạnh, bên cạnh công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung bảo đảm theo yêu cầu đặt ra. TP HCM cần tiếp tục rà soát các đầu việc để tổ chức tốt diễn đàn trong năm nay và tạo tiền đề tốt để nâng cấp diễn đàn với quy mô hơn nữa từ năm sau.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành liên quan cùng với TP HCM thành lập tổ công tác - do thành phố chủ trì nhằm chuẩn bị nội dung, chủ đề của diễn đàn hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được giao các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau diễn đàn; phối hợp với bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung diễn đàn, tổ chức thành công để lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Phó thủ tướng kiểm tra tiến độ Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc chiều tối nay

Sau 5 kỳ tổ chức (2018-2024), HEF đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện kinh tế - đối ngoại quan trọng nhất của TP HCM. Diễn đàn phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu thế phát triển toàn cầu thông qua các chủ đề thiết thực như đô thị thông minh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi công nghiệp. 

Diễn đàn đã trở thành "thương hiệu" đối ngoại uy tín, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh TP HCM như trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Chương trình cụ thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Ngày 25-11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu

- Mở đầu chuỗi hoạt động là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – "Intelligent Generation NOW",

- Buổi chiều diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM, và thông điệp trực tuyến từ ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:

Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép

Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số

Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế

- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…

- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TP HCM

- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề "CONNECT"

- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư

Phó thủ tướng kiểm tra tiến độ Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 4.

Diễn đàn kinh tế TP HCM năm 2024



TP HCM đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

TP HCM đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

(NLĐO)- TP HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự Diễn đàn từ 5 đoàn Bộ ngành, 9 đoàn địa phương đến từ Phần Lan, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Úc,..

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 dự kiến tổ chức tại TP HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

