HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo "đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế"

Minh Chiến

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, góp phần đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 751 với lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, các đơn vị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo "đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế"- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết hiện cơ quan này đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Các đại biểu dự họp đã cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị, và nhấn mạnh báo cáo đã bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời đánh giá Ban Chỉ đạo 751 quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện thời gian qua và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ Chính trị đã có kết luận, quyết liệt chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần đổi mới của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Nhờ đó, đã thu được nhiều kết quả tích cực, khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính lớn để đưa vào nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675 ngàn tỉ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị "đóng băng". "Các dự án đưa vào nền kinh tế là đưa vào nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển"- lãnh đạo Chính phủ nêu rõ.

Dẫn chứng cho công tác chống lãng phí, Phó Thủ tướng Thường trực nhắc đến 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay, bây giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thông qua tháo gỡ khó khăn cho các dự án, không hợp pháp hóa cho sai phạm. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các vướng mắc được xử lý cho thấy tinh thần Chính phủ kiến tạo, Nhà nước đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn. Đồng thời, giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời cũng gỡ được khó khăn cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết với kết quả thí điểm theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố, Nghị quyết số 170 của Quốc hội, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định việc tổng kết thực hiện Kết luận 77, Nghị quyết 170 là rất quan trọng để mở rộng áp dụng theo đề nghị của địa phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng với cách làm chắc chắn, khoa học, rất thận trọng, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị của người dân, chủ trương này sẽ được thực hiện thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý các dự án vướng mắc kéo dài ở Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý các dự án vướng mắc kéo dài ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa không đùn đẩy trách nhiệm để xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc kéo dài

Khánh Hòa: Kết quả rà soát 245 dự án vướng mắc

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo về kết quả rà soát, cập nhật bổ sung 28 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nâng lên 245 dự án

Xử lý 217 dự án tồn đọng tại Khánh Hòa

Khánh Hòa vừa lập Ban Chỉ đạo để xử lý dứt điểm 217 dự án tồn đọng, bao gồm cả các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

phó thủ tướng thường trực Bộ Tài chính dự án tồn đọng dự án vướng mắc ban chỉ đạo 751
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo