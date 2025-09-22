Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 751 với lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, các đơn vị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết hiện cơ quan này đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Các đại biểu dự họp đã cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị, và nhấn mạnh báo cáo đã bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời đánh giá Ban Chỉ đạo 751 quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện thời gian qua và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ Chính trị đã có kết luận, quyết liệt chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần đổi mới của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Nhờ đó, đã thu được nhiều kết quả tích cực, khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính lớn để đưa vào nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675 ngàn tỉ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị "đóng băng". "Các dự án đưa vào nền kinh tế là đưa vào nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển"- lãnh đạo Chính phủ nêu rõ.

Dẫn chứng cho công tác chống lãng phí, Phó Thủ tướng Thường trực nhắc đến 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay, bây giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thông qua tháo gỡ khó khăn cho các dự án, không hợp pháp hóa cho sai phạm. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các vướng mắc được xử lý cho thấy tinh thần Chính phủ kiến tạo, Nhà nước đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn. Đồng thời, giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời cũng gỡ được khó khăn cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết với kết quả thí điểm theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố, Nghị quyết số 170 của Quốc hội, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định việc tổng kết thực hiện Kết luận 77, Nghị quyết 170 là rất quan trọng để mở rộng áp dụng theo đề nghị của địa phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng với cách làm chắc chắn, khoa học, rất thận trọng, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị của người dân, chủ trương này sẽ được thực hiện thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới.