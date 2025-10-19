HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các xã, phường tại TP Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Sáng 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ

Theo báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào sáng 12-12. Quốc hội sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung 1 đợt tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV, kỳ họp lần này có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9 và mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ. Đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV gồm các nội dung cụ thể như sau:

Về công tác lập hiến, lập pháp: Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết.

Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: Xem xét kết quả tổng kết 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngoài ra, kỳ họp còn thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền…

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dần ổn định

Về tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 đến nay, theo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, các ngành chức năng trung ương, thành phố đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; thông tin chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp được phổ biến rộng rãi, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 3.

Nhiều cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Hoạt động chính quyền xã, phường dần ổn định; giải quyết thủ tục hành chính cơ bản kịp thời; Trung tâm Hành chính công vận hành ổn định; Bộ Nội vụ kịp thời hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: Chưa thống nhất quy định về thành lập phòng chuyên môn cấp xã, thiếu hướng dẫn đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, vẫn còn một số chồng chéo trong phân cấp thẩm quyền giữa các văn bản (giữa lĩnh vực nội vụ, giáo dục, tài chính...).

Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 4.

Cử tri nêu ý kiến

Qua giám sát báo cáo, các ngành chức năng kiến nghị, đề xuất một số nội dung như Quốc hội sớm sửa đổi Luật Viên chức để đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức; Chính phủ, Thủ tướng ban hành văn bản mới về vị trí việc làm, biên chế, tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công; bổ sung phó phòng để chia sẻ nhiệm vụ; tăng biên chế 4 - 5 vị trí cho công chức cấp xã, nhất là kế toán, công nghệ thông tin, đất đai, y tế, giáo dục.

Cần Thơ tiếp xúc cử tri Thủ tướng Phạm Minh Chính
    Thông báo