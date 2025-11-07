Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đánh giá lại ngành điện, viễn thông sau bão số 13

Sáng 7-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, ngành để nắm tình hình và công tác khắc phục cơn bão số 13.

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính Phủ, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của 6 tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các chỉ đạo của Chính Phủ. Từ đó, các tỉnh đã có các phương án phòng ngừa, ứng cứu kịp thời khi bão số 13 đổ bộ.

Nhiều trụ đèn bị ngã rạp sau khi bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai

Phó Thủ tướng cũng đánh giá bão 13 là cơn bão mạnh ở ngoài biển, khi vào đất liền tại cảng Quy Nhơn vẫn còn cấp 14. Nhưng nhờ những nỗ lực, biện pháp phòng tránh và có biện pháp bảo vệ người dân nên thiệt hại ở mức thấp nhất.



Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông báo nhanh về tình hình thiệt hại của tỉnh Gia Lai. Trong đó nhắc việc phần lớn các xã phía Đông tỉnh Gia Lai bị mất điện do cột điện cao thế, cột điện hạ thế đổ và mạng viễn thông rất hạn chế.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN miền Trung) cho biết ngành điện đã cố gắng vận hành tối đa, khi nào gió bão gây sự cố thì mới cắt điện để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên vẫn có nhiều sự cố đường dây.

Bão số 13 cũng đã khiến 98% khách hàng tại khu vực tỉnh Bình Định (cũ) 98%, 90 % tỉnh Phú Yên (cũ), 50% ở Quảng Ngãi (cũ) bị mất điện.



Hiện EVN miền Trung đang đánh giá thiệt hại, bố trí lực lượng 1.000 cán bộ công nhân viên để khắc phục cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lăk sớm có điện nhất.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết các cơn bão trước, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mạng lưới điện lực, viễn thông gặp sực cố. Qua đó đã đề nghị ngành điện lực, viễn thông phải đánh giá, xem xét lại các phương án để không mất năng lượng, gián đoạn thông tin trong điều kiện thiên tai. Trong đó tính toán việc sử dụng thông tin qua vệ tinh.