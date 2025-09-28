Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với bão số 10 Bualoi

Chiều 28-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 Bualoi đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai bão số 10. Ảnh: Tuấn Minh

Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo UBND các tỉnh, TP biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng ban để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước bão số 10 Bualoi. Ảnh: Tuấn Minh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 đang có chiều hướng lệch lên phía Bắc, vùng ảnh hưởng mở rộng, và sẽ đổ bộ vào đất liền muộn hơn so với dự báo trước đây.

Đặc biệt, bão vào cùng thời điểm với đỉnh triều cường, khiến sóng và nước biển sẽ dâng cao hơn. Vùng mưa cục bộ dự báo rất lớn, từ 300 - 400 mm, có nơi lên tới 600 mm, cảnh báo nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các địa phương.

Cũng theo báo cáo, đến thời điểm này đã ghi nhận có 4 người chết và mất tích. Tại vùng biển Quảng Trị, 2 tàu cá của ngư dân TP HCM gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 9/11 thuyền viên, 2 thuyền viên còn mất tích và tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tìm kiếm.

Dự báo trọng điểm nguy hiểm nhất là Hà Tĩnh, Nghệ An, đặc biệt vùng Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 12 - 13, giật cấp 14.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai bão số 10 tại điểm cầu Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh, TP không chủ quan, lơ là trước trong và sau bão số 10. Đồng thời, đề nghị các địa phương và lực lượng chức năng phải kịp thời triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cao nhất đối với tính mạng người dân.

Về các hồ đập, Phó Thủ tướng yêu cầu tính toán, điều tiết nước ở tất cả các hồ đập của các địa phương, đặc biệt là các hồ chứa trọng điểm. "Do bão đổ bộ vào ban đêm, các địa phương phải khoanh vùng an toàn, dự báo vùng ảnh hưởng để tổ chức di dời dân khu vực ven biển và khu vực có nguy cơ mất an toàn"- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp đưa dân tới nơi an toàn tránh bão số 10. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phó thủ tướng đề nghị phải phát huy vai trò của quân đội và cơ chế "4 tại chỗ" tại các địa phương, phải tổ chức đảm bảo "4 tại chỗ" một cách chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm về lực lượng, phương tiện, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng để đảm bảo hiệu quả nhất.

Quân đội huy động gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 10 Bualoi Cũng tại cuộc họp, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Quân khu 4 đã huy động gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó bão số 10, triển khai lực lượng ém lót sẵn khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ ở 16 khu vực xung yếu trọng điểm ở các địa phương ảnh hưởng bão số 10.



