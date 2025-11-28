Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện tại TPHCM và Đồng Nai

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 653 ngày 28-11 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại các buổi làm việc tại các dự án điện tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.



Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng cụm dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP

Về Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Đồng Nai), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam báo cáo Thủ tướng xem xét về thời gian khánh thành. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành nghiệm thu các hạng mục còn lại của Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 phục vụ việc kiểm tra của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong tháng 11-2025.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao mặt bằng xây dựng các móng trực thuộc dự án đường dây 220kV theo đúng tiến độ để giải tỏa công suất của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 trong tháng 11-2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam về cơ chế bán điện theo cụm.

Về Dự án Nhà máy điện Hiệp Phước giai đoạn 1 (TPHCM), Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Chủ đầu tư trong thời gian vừa qua, đã hoàn thành được một số mốc tiến độ quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư và đã hoàn thành công tác xây dựng một số hạng mục công trình quan trọng phục vụ dự án, trong đó có thi công cải tạo nâng cấp xong cầu cảng 40.000 DWT từ cảng chuyên dụng xăng dầu sang thành cảng xăng dầu và LNG; đã thi công xong bồn chứa LNG dung tích 75.000 m3.

Để đạt được mục tiêu phát điện sớm hơn tiến độ đã đề ra trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng đề nghị: UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện quy hoạch 1/500 theo quy định.



Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh quá trình đàm phán, thẩm tra Hợp đồng mua bán điện, ký hợp đồng chính thức trong tháng 12-2025.

Về thủ tục nhập khẩu tàu LNG để thực hiện công tác vận chuyển khí LNG, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Chủ đầu tư các thủ tục cần thiết để thực hiện.

Chủ đầu tư, trong phạm vi, trách nhiệm của mình, nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành đưa dự án vào vận hành trong năm 2027, đảm bảo chất lượng và lưới điện giải tỏa công suất của dự án đồng bộ; trong quá trình thi công bảo đảm thực hiện đúng quy trình an toàn cho người lao động và an toàn cho công trình.

Về việc thỏa thuận giao cắt tuyến ống Cái Mép-Phú Mỹ, UBND TPHCM xử lý dứt điểm trong tháng 11-2025, bảo đảm đưa vào vận hành cung cấp khí cho Trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ.

Bộ Công Thương phối hợp các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chương trình kiểm tra tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, trong đó tập trung vào các dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước và các cụm dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG có kho cảng dùng chung, thời gian trong tuần ngày 15 đến ngày 31-12-2025.