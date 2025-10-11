Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau phản ánh xói lở

Ngày 11-10, nguồn tin từ Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), cho biết Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9768/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng và có nguy cơ bị hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hiện trạng vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước khi được khắc phục. Ảnh: Hợp Phố

Đồng thời, Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thực hiện/kiến nghị giải pháp khắc phục.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng xói lở cục bộ tại một số điểm, mưa cũng gây cát tràn từ các khu đất trống, các bãi khai thác cát bên trên xuống tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí xói lở và các điểm xung quanh được gia cố, sau phản ánh của báo chí. Ảnh: Hợp Phố

Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750 (phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến), Km215+300 (phải tuyến), Km215+620 (phải tuyến) thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra hiện tượng xói lở mái taluy.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tình trạng xói lở trên.