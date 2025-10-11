HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau phản ánh xói lở

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau khi phản ánh tình trạng xói lở, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm tra toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đảm bảo an toàn công trình

Ngày 11-10, nguồn tin từ Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), cho biết Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9768/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng và có nguy cơ bị hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau phản ánh xói lở - Ảnh 1.

Hiện trạng vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước khi được khắc phục. Ảnh: Hợp Phố

Đồng thời, Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thực hiện/kiến nghị giải pháp khắc phục.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng xói lở cục bộ tại một số điểm, mưa cũng gây cát tràn từ các khu đất trống, các bãi khai thác cát bên trên xuống tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau phản ánh xói lở - Ảnh 2.

Vị trí xói lở và các điểm xung quanh được gia cố, sau phản ánh của báo chí. Ảnh: Hợp Phố

Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750 (phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến), Km215+300 (phải tuyến), Km215+620 (phải tuyến) thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra hiện tượng xói lở mái taluy.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tình trạng xói lở trên.

Tin liên quan

Cháy dữ dội xe container trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Cháy dữ dội xe container trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) - Lửa thiêu rụi phần đầu kéo container, lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy và điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Bất ngờ với nguyên nhân gây xói lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) – Theo chủ đầu tư, do lượng mưa quá lớn buộc đơn vị bảo trì phải phá gờ thoát nước “là nguyên nhân” gây xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Hai tài xế lĩnh án tù vì gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Xuất phát từ lỗi không làm chủ tay lái và dừng xe không cảnh báo nguy hiểm, 2 tài xế đã gây vụ tai nạn trên đường cao tốc khiến 5 người thương vong

Cao tốc Lâm Đồng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xói lở cao tốc
