Thời sự

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng tình trạng xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xói lở khi đang trong thời gian bảo hành

Ngày 27-9, nguồn tin cho biết Bộ Xây dựng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình trạng xói lở xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo báo cáo, đầu tháng 9-2025, tại tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tục, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750 (phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến), Km215+300 (phải tuyến), Km215+620 (phải tuyến) thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra hiện tượng xói lở mái taluy.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng tình trạng xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 1.

Hiện trạng vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước khi được khắc phục. Ảnh: Hợp Phố

Ngay sau khi xói lở xảy ra, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, khẩn trương khắc phục các hư hỏng. Đồng thời, bộ cũng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan quản lý, vận hành đường cao tốc) triển khai các biện pháp cảnh báo, phân luồng và khắc phục bước đầu (hốt dọn đất cát; gia cố tạm nền đường) để đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các hư hỏng lan rộng.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình có giải pháp khắc phục, đảm bảo ổn định lâu dài, đồng thời rà soát toàn dự án để kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng mưa bão, nhằm có giải pháp xử lý đảm bảo dự án khai thác an toàn, thông suốt.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng tình trạng xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 2.

Vị trí xói lở và các điểm xung quanh được gia cố, sau phản ánh của báo chí. Ảnh: Hợp Phố

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng xói lở cục bộ tại một số điểm, mưa cũng gây cát tràn từ các khu đất trống, các bãi khai thác cát bên trên xuống tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tình trạng xói lở trên.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài khoảng 100,6 Km, đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng nghiệm thu tháng 1-2024. Công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng vào tháng 6-2024; hiện đang trong thời gian bảo hành, thời hạn bảo hành là 24 tháng.

Đề xuất mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng dự kiến mở rộng 1.144 km trên tuyến cao tốc Hà Nội - TP HCM lên 6 làn xe, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030

Từ hôm nay, xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT tổ chức điều tiết xe ô tô khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên không đi vào làn 1 trên các tuyến cao tốc có 2 làn xe.

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) - Những điểm xói lở ăn sâu vào mép đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có xu hướng lan rộng

