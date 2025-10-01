Phơi bày chiêu trò của doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phơi bày chiêu trò của doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Riêng cá nhân liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt với số tiền 1,5 tỉ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn liên quan đến hành vi thao túng và mượn tài khoản giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).

Thao túng giá cổ phiếu AGG

Trong đó, UBCKNN đã xử phạt ông Hồ Thành Trung (ngụ phường Bình Trưng, TP HCM) với số tiền 1,5 tỉ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ 1-12-2020 đến ngày 31-12-2022, ông Trung đã sử dụng 92 tài khoản (bao gồm 4 tài khoản chứng khoán của chính mình, 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG.

Cùng hành vi trên, UBCKNN xử phạt Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang số tiền 3 tỉ đồng.

Phơi bày chiêu trò của một cá nhân và doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1.

Cổ phiếu AGG trong giai đoạn bị thao túng giá Nguồn: Fireant

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1-12-2020 đến ngày 31-12-2022, Công ty Trường Giang đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 2 tài khoản chứng khoán đứng tên công ty, giúp sức cho ông Hồ Thành Trung sử dụng 92 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu AGG.

Nội dung xử phạt đối với người thao túng giá cổ phiếu

Với các hành vi trên và căn cứ theo quy định pháp luật, UBCKNN cho biết ông Hồ Thành Trung sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Đối với Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính 26 cá nhân và đình chỉ giao dịch 9 tháng.

Ngoài ra, kể từ ngày 1-10, các cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 2 năm.

Công ty Trường Giang có trụ sở tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP HCM – cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty An Gia.

Kết phiên ngày 1-10, cổ phiếu AGG ở mức 19.350 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với đầu năm 2025.

Tin liên quan

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

(NLĐO) - Hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng đã nhanh chóng nhập cuộc thị trường tài sản số

VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng", nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu lỗ nặng

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán với trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ.

Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!

(NLĐO) – Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, xu hướng này có thể kéo dài sang phiên 30-9.

bất động sản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước An Gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo