Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị

Số vụ án tham nhũng tăng

Về tham nhũng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, số vụ án tham nhũng tăng hơn 2 lần và số bị can tăng hơn 3 lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; đã khởi tố, điều tra 1.304 vụ/3.523 bị can về các tội tham nhũng (tăng hơn 2 lần về số vụ án và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII). Trong đó, đã xử lý hình sự 31 cán bộ diện trung ương quản lý, với 2 bộ trưởng/nguyên bộ trưởng, 4 bí thư/nguyên bí thư tỉnh ủy, 5 thứ trưởng/nguyên thứ trưởng, 7 chủ tịch/nguyên chủ tịch UBND cấp tỉnh…