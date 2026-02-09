Phòng CSGT Công an TPHCM quyết tâm lập lại trật tự ở các chợ đầu mối

Ngày 9-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang tăng cường xử lý tại khu vực chợ đầu mối ở TPHCM.

Lực lượng chức năng xử lý ở chợ đầu mối Thủ Đức

Đánh giá các chợ đầu mối luôn là điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội, Phòng CSGT chỉ đạo các Đội/Trạm thuộc Phòng chủ động tăng cường phối hợp cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động công tác chuyên môn nhằm phục vụ người dân đi lại an toàn, thông suốt, phòng ngừa ùn tắc giao thông, lập lại trật tự.

Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã thực hiện công tác điều tra cơ bản, rà soát các tuyến chính, các đường nhánh xung quanh khu vực chợ đầu mối thường có các hộ kinh doanh tự phát lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chợ tự phát…

Bên cạnh đó, lập các tổ công tác do lực lượng CSGT làm tổ trưởng phối hợp cùng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức điều tiết giao thông từ xa đối với các loại xe container, xe tải nặng vào chợ để giảm tải áp lực giao thông.

Ngoài ra, tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến, địa bàn 24/24 giờ, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.