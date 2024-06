Phòng CSGT phản hồi Báo Người Lao Động về “bến cóc” trên Quốc lộ 22

Chiều 22-6, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương vừa phối hợp Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn, UBND xã Bà Điểm, Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn tiến hành kiểm tra tại số 66/7 Quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Đây là địa chỉ xảy ra tình trạng "xe khách giường nằm đang hoạt động nhộn nhịp gây bất an cho người dân" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh trước đó.

Lặp đi lặp lại

Lực lượng chức năng ghi nhận tại đây, ngoài bãi xe vận tải hàng hóa của nhà xe Thanh Nguyên (không kinh doanh vận tải hành khách) còn có 1 hộ kinh doanh tiệm sửa xe và bãi xe tải. Tại thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận vi phạm.

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định

Tuy nhiên, bước đầu xác định nhiều nhà xe như Quốc Gia, 9 Toàn, Thanh Nguyên, An Đạt từng bị ghi nhận vì dừng đỗ không đúng nơi quy định tại đây. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, nhà xe Thanh Nguyên có 3 trường hợp vi phạm, nhà xe 9 Toàn có 2 trường hợp vi phạm.

Tính riêng trên Quốc lộ 22 thuộc địa bàn Đội CSGT An Sương quản lý, từ ngày 15-8-2023 đến ngày 20-6-2024, đơn vị đã lập biên bản 1.286 trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó xử lý hơn 1.144 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã lập biên bản 638 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó có 512 trường hợp dừng đỗ sai quy định và 2 trường hợp chở quá số người quy định.

Theo đó, đoàn liên ngành đã cho đại diện 2 hộ kinh doanh nói trên ký cam kết kinh doanh đúng nội dung được cấp phép, không để các nhà xe lợi dụng việc đến rửa xe để đón, trả khách trước và trong khu vực do mình quản lý.

Trước đó, các đơn vị chức năng cũng từng yêu cầu đại diện các nhà xe trên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông, các quy định trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là phải thực hiện việc đón, trả khách đúng bến, bãi và đúng lịch trình theo quy định.

Lo ngại xe khách bát nháo khi vào cao điểm hè

Theo Phòng CSGT, mặc dù lực lượng CSGT đã quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nghiêm tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định nhưng lực lượng chức năng cho rằng các tài xế vẫn tranh thủ đón, trả khách sai quy định.

"Đáng nói, đang vào cao điểm hè, lượng hành khách đi du lịch, về quê… ngày càng tăng, người dân vẫn ưu tiên chọn phương tiện vận tải hành khách đường bộ. Tuy nhiên, diện tích bến xe An Sương nhỏ (16.274m2), công suất khai thác là 2.256 xe/ngày, trong đó có 13 tuyến xe buýt và 94 tuyến xe khách hoạt động liên tục dẫn đến quá tải; nhiều nhà xe tuy có đăng ký trong bến xe An Sương nhưng phải ra thuê bên ngoài để đỗ xe. Nhiều cơ sở kinh doanh, nhà xe vì lợi nhuận mà bất chấp an toàn của người dân, vẫn hoạt động không đúng quy định của pháp luật" - đại diện Phòng CSGT cho biết.

Vì vậy, việc xử lý, chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng trên là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi có sự chung tay tham gia của nhiều ban ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ. Đồng thời, cần sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp vận tải và chủ cơ sở kinh doanh…

Trong thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xe khách dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu, kiến nghị các đơn vị thuộc ngành Giao thông Vận tải (Sở Giao thông Vận tải Thành phố, Cục Đăng kiểm Việt Nam) không kiểm định đối với các trường hợp hết niên hạn sử dụng hoặc tiến hành thu hồi phù hiệu vận tải đối với các phương tiện thường xuyên vi phạm.