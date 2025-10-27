Phóng sự ảnh: Hội An ngập nặng, người dân chèo thuyền đi trong phố cổ

Ngày 27-10, do mưa lớn, thủy điện từ thượng nguồn xả nước, kết hợp với triều cường lên, nhiều tuyến đường ở Khu phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) bị ngập nặng.
Theo người dân địa phương, từ tối 26-10, nước bắt đầu dâng nhanh ở khu vực ven sông Hoài. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh – vốn là "tuyến đầu" mỗi mùa lũ – đã bị nước tràn vào, ngập từ 0,5 đến gần 1 m. Đến sáng và trưa 27-10, nước tiếp tục dâng cao, tiến sâu vào các tuyến đường trong khu phố cổ.
Các khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam – nơi trũng thấp và nằm gần sông Thu Bồn – hiện là điểm ngập nặng nhất. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, một số hộ dân ở vùng trũng phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn.
Trong sáng 27-10, nhiều người kinh doanh, buôn bán ở chợ Hội An và các cửa hàng trong khu phố cổ đã rất vất vả khuân dọn đồ đạc, đưa hàng hóa lên cao để tránh bị hư hại.
Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết theo dự báo, khoảng 17-18 giờ chiều 27-10, lũ ở Hội An đạt đỉnh ở trên báo động 3, đồng nghĩa với việc khu phố cổ Hội An sẽ bị ngập nặng trong đợt mưa lũ này.
Từ sáng 27-10, phường Hội An đã huy động lực lượng dân quân, công an và đội trật tự đô thị để phong tỏa các tuyến đường qua An Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các lực lượng chức năng cũng đã được cắt cử để hỗ trợ người dân địa phương di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Một số hình ảnh được ghi lại vào sáng 27-10:
