Phóng sự ảnh: Hội An ngập nặng, người dân chèo thuyền đi trong phố cổ

Ngày 27-10, do mưa lớn, thủy điện từ thượng nguồn xả nước, kết hợp với triều cường lên, nhiều tuyến đường ở Khu phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) bị ngập nặng.

Người dân dùng ghe thuyền để đi lại trong phố cổ Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Theo người dân địa phương, từ tối 26-10, nước bắt đầu dâng nhanh ở khu vực ven sông Hoài. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh – vốn là "tuyến đầu" mỗi mùa lũ – đã bị nước tràn vào, ngập từ 0,5 đến gần 1 m. Đến sáng và trưa 27-10, nước tiếp tục dâng cao, tiến sâu vào các tuyến đường trong khu phố cổ.

Các khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam – nơi trũng thấp và nằm gần sông Thu Bồn – hiện là điểm ngập nặng nhất. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, một số hộ dân ở vùng trũng phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn.

Phố cổ Hội An trầm mặc với màu nước vàng đục. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Trong sáng 27-10, nhiều người kinh doanh, buôn bán ở chợ Hội An và các cửa hàng trong khu phố cổ đã rất vất vả khuân dọn đồ đạc, đưa hàng hóa lên cao để tránh bị hư hại.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết theo dự báo, khoảng 17-18 giờ chiều 27-10, lũ ở Hội An đạt đỉnh ở trên báo động 3, đồng nghĩa với việc khu phố cổ Hội An sẽ bị ngập nặng trong đợt mưa lũ này.

Từ sáng 27-10, phường Hội An đã huy động lực lượng dân quân, công an và đội trật tự đô thị để phong tỏa các tuyến đường qua An Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các lực lượng chức năng cũng đã được cắt cử để hỗ trợ người dân địa phương di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh được ghi lại vào sáng 27-10:

Một quầy bán trái cây tại chợ Hội An bị nước lũ ghé thăm. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Một người dân đi bộ trên đường Trần Phú, qua ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong, bên dưới dòng nước lũ đục ngầu. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Di tích Chùa Cầu ven sông Hoài lênh láng nước, người dân chèo ghe qua lại. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Người dân dọn đồ chạy lụt. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Ngập lụt ở Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân đi lại bằng thuyền trong phố cổ. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Cơ quan chức năng đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Mưa nặng hạt ở phố cổ Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG