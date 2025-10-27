HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Phóng sự ảnh: Hội An ngập nặng, người dân chèo thuyền đi trong phố cổ

Trần Thường - Phi Long

(NLĐO) - Nước từ thượng nguồn đổ về do mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều tuyến đường trong Khu phố cổ Hội An - TP Đà Nẵng ngập chìm trong biển nước.

Ngày 27-10, do mưa lớn, thủy điện từ thượng nguồn xả nước, kết hợp với triều cường lên, nhiều tuyến đường ở Khu phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) bị ngập nặng.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 1.

Người dân dùng ghe thuyền để đi lại trong phố cổ Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Theo người dân địa phương, từ tối 26-10, nước bắt đầu dâng nhanh ở khu vực ven sông Hoài. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh – vốn là "tuyến đầu" mỗi mùa lũ – đã bị nước tràn vào, ngập từ 0,5 đến gần 1 m. Đến sáng và trưa 27-10, nước tiếp tục dâng cao, tiến sâu vào các tuyến đường trong khu phố cổ.

Các khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam – nơi trũng thấp và nằm gần sông Thu Bồn – hiện là điểm ngập nặng nhất. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, một số hộ dân ở vùng trũng phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 2.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 3.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 4.

Phố cổ Hội An trầm mặc với màu nước vàng đục. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Trong sáng 27-10, nhiều người kinh doanh, buôn bán ở chợ Hội An và các cửa hàng trong khu phố cổ đã rất vất vả khuân dọn đồ đạc, đưa hàng hóa lên cao để tránh bị hư hại.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết theo dự báo, khoảng 17-18 giờ chiều 27-10, lũ ở Hội An đạt đỉnh ở trên báo động 3, đồng nghĩa với việc khu phố cổ Hội An sẽ bị ngập nặng trong đợt mưa lũ này.

Từ sáng 27-10, phường Hội An đã huy động lực lượng dân quân, công an và đội trật tự đô thị để phong tỏa các tuyến đường qua An Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các lực lượng chức năng cũng đã được cắt cử để hỗ trợ người dân địa phương di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh được ghi lại vào sáng 27-10:

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 5.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 6.

Một quầy bán trái cây tại chợ Hội An bị nước lũ ghé thăm. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 7.

Một người dân đi bộ trên đường Trần Phú, qua ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong, bên dưới dòng nước lũ đục ngầu. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 8.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 9.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 10.

Di tích Chùa Cầu ven sông Hoài lênh láng nước, người dân chèo ghe qua lại. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 12.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 13.

Người dân dọn đồ chạy lụt. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 14.

Ngập lụt ở Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 15.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 16.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 17.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 18.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 19.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 20.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 21.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 22.

Nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân đi lại bằng thuyền trong phố cổ. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 23.

Cơ quan chức năng đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 24.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 25.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 26.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 28.

Mưa nặng hạt ở phố cổ Hội An. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 29.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 30.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 31.

Phố cổ Hội An ngập nặng - Ảnh 32.

Hiện nước sông vẫn đang dâng cao, dự kiến đầu giờ tối 27-10, lũ ở Hội An lập đỉnh. Ảnh: VÕ VĂN PHI LONG

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

Lũ khẩn cấp trên sông, hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt

(NLĐO) – Mưa lớn kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, hàng ngàn hộ dân tại khu vực rốn lũ Thượng Đức bị ngập, chia cắt.

Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

(NLĐO) – Trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

mưa lớn Đà Nẵng ngập lụt người dân địa phương Phố cổ Hội An
