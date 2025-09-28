HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch UBND phường An Phú Đông nói gì?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết đã nắm bắt vụ phóng viên bị còng tay và Công an TP HCM đang làm rõ

Liên quan đến vụ phóng viên Phan Nhơn thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia bị còng tay khi đang tác nghiệp một vụ cháy, sáng 28-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chủ tịch phường An Phú Đông (TP HCM) về vụ việc.

Trong đổi với Báo Người Lao Động, bà Bùi Thị Lam Hồng, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, xác nhận trưa 27-9 trên địa bàn có xảy ra một vụ cháy tại một bãi giữ xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Nhuần (phường An Phú Đông, TP HCM).

Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch phường An Phú Đông nói gì? - Ảnh 1.

Thông tin đăng trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)

Về việc phóng viên Phan Nhơn bị còng tay khi đang tác nghiệp, bà Hồng cho biết vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC01) xử lý và đúng, sai sẽ rõ. 

Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch phường An Phú Đông nói gì? - Ảnh 2.

Theo bà Bùi Thị Lam Hồng, phóng viên đến tác nghiệp nhưng nguyên tắc của phòng cháy chữa cháy là phải bảo vệ, không cho người không có điều kiện tiếp cận hiện trường nhằm bảo đảm tài sản, tính mạng, kể cả phóng viên. "Không hiểu giữa hai bên xảy ra như thế nào dẫn đến sự việc như vậy. Việc này công an đang làm rõ" - bà Bùi Thị Lam Hồng nói.

Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch phường An Phú Đông nói gì? - Ảnh 4.

Về vụ cháy, chủ tịch phường An Phú Đông (TP HCM), bà Bùi Thị Lam Hồng thông tin thêm: "Vụ cháy xảy ra ở bãi xe nên thiệt hại ban đầu là cháy một xe 45 chỗ hư cũ, thiệt hại không lớn và không có thương vong".

Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch phường An Phú Đông nói gì? - Ảnh 5.

Một số hình ảnh của phóng viên Phan Nhơn sau khi bị còng tay

Trao đổi với Báo Người Lao Động, phóng viên Phan Nhơn nói ngay sau khi bị còng tay, đưa về phường thì đã vào bệnh viện cấp cứu và hiện đang được theo dõi, điều trị ở Bệnh viện Quân y 175. 

"Tôi bị chấn thương phần mềm, toàn thân ê ẩm. Khuya hôm qua, Công an phường An Phú Đông có vào bệnh viện thăm hỏi nhưng tôi từ chối làm việc vì lãnh đạo Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ làm việc với Công an TP HCM" - phóng viên Phan Nhơn nói.

Đối với thông tin bị còng tay khi đang tác nghiệp, phóng viên Phan Nhơn nói thêm: "Trưa 27-9, nhận được thông tin cháy tại bãi xe, tôi có đến hiện trường chụp hình. Khi được hỏi thì tôi có trình thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhưng không được cho tác nghiệp. Sau đó thì tôi bị một số người còng tay, đưa về trụ sở công an phường làm việc".


    Thông báo