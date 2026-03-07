HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phụ huynh hỏi nhiều, hiểu kỹ để không nói "giá như"

Huế Xuân; Ảnh: Nguyễn Huỳnh - Quang Liêm

(NLĐO) - Mặc dù chương trình khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" đã kết thúc nhưng nhiều học sinh vẫn nán lại sân trường để nhờ thầy cô gỡ rối.

Ngày 7-3, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM). Chương trình thu hút 2.000 học sinh lớp 12 và phụ huynh trên địa bàn TPHCM tham dự.

Nghe tư vấn tuyển sinh để hiểu con

Sau khi kết thúc chương trình, phụ huynh Thanh Mỹ (TPHCM) đã đến khu vực sân khấu để gặp TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, hỏi thêm về cách chọn ngành cho con.

Sau 15 phút trao đổi, bà Thanh Mỹ thở phào nói: "Trở thành cô giáo dạy ngữ văn là ước mơ của con gái và cũng là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, điểm chuẩn trúng tuyển ngành này rất cao. Nhờ tham gia chương trình này mà tôi biết thêm vài nguyện vọng khác cũng phù hợp với đam mê của con. Bây giờ thì cả hai mẹ con đều đỡ áp lực, thấy thoải mái hơn".

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 1.

Phụ huynh Thanh Mỹ (áo đen) nắm chặt tay TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, xúc động gửi lời cảm ơn sau khi được "gỡ nút thắt" tâm lý chọn ngành, chọn nghề cho con.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thanh Mỹ tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, nhưng là lần đầu tiên bà có nhiều cơ hội giao lưu, thậm chí là kết nối liên lạc với các chuyên gia giáo dục uy tín.

"Tôi muốn đồng hành cùng con trong giai đoạn quan trọng này. Vì vậy, chỗ nào không hiểu, tôi hỏi ngay, dù phải chờ lâu tôi vẫn chờ. Từ đó, tôi mới có cơ sở để chia sẻ và tư vấn cho con, để khi "chốt" nguyện vọng là không nói "giá như" hay tiếc nuối gì cả"- bà Thanh Mỹ bày tỏ.

Nán lại khu vực tuyển sinh của Trường CĐ Lý Tự Trọng khá lâu, em Phúc Huy, học sinh trường Trung tâm GDTX Chu Văn An, cho biết đang tìm hiểu về ngành công nghệ ô tô.

"Nhờ thầy tư vấn nên em mới biết được có một số ngành nghề được giảm học 70% học phí. Rất may, ngành em muốn học cũng nằm trong danh sách đó" - Huy hào hứng cho biết.

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 2.

TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Hợp tác Quốc tế, Trường CĐ Lý Tự Trọng, giải đáp thắc mắc cho nữ sinh quan tâm về nhóm ngành kỹ thuật

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 3.

Mặc cho dòng người đang ra về, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM, vẫn say sưa tư vấn cho học sinh

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 4.

Học sinh bất ngờ khi người vừa tư vấn cho mình là PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing

Bàn tư vấn đặc biệt của ĐHQG TPHCM

Thông thường, khi tư vấn hướng nghiệp, chuyên gia sẽ có bàn tư vấn, ngồi đối mặt với học sinh để tiện trao đổi. Tuy nhiên, với chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", bàn tư vấn có vẻ lạ hơn. Chỉ cần vài cái ghế nhỏ, tờ giấy trắng và cây viết, mọi người đều say sưa trao đổi. Học sinh thắc mắc đến đâu, chuyên gia gỡ rối đến đó.

Trong số các chuyên gia tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" ngày 7-3, TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM, là người phải "tăng ca" nhiều nhất.

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 5.

Khu vực tư vấn của TS Dương Tôn Thái Dương

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 6.

Hỏi nhiều, hiểu kỹ để không có "giá như" - Ảnh 7.

TS Dương Tôn Thái Dương hướng dẫn cách quy đổi điểm cho học sinh

Em Minh Quân, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết ước mơ lớn nhất hiện giờ là phấn đấu đậu vào Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM. Em nỗ lực ôn tập và dự định thi 2 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM để tăng cơ hội vào trường.

"Lần đầu tiên gặp thầy Dương và được thầy tư vấn chi tiết, cụ thể, em cảm thấy mình được truyền động lực nhiều hơn. Em dự định đăng ký 3 nguyện vọng vào Trường ĐH Bách khoa" - Quân hào hứng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, công tác tư vấn, hướng nghiệp đối với học sinh THPT là yếu tố quan trọng trong quá trình định hướng về nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em học sinh hiểu rõ về khả năng, sở thích của bản thân. Từ đó, học sinh lựa chọn con đường học tập phù hợp, đáp ứng được các nhu cầu của thị trường lao động.

"Việc lựa chọn nghề nghiệp và trường học không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một sự đầu tư cho tương lai của mỗi em. Vì vậy, chúng ta cần trang bị cho các em những kiến thức đầy đủ, tạo điều kiện để các em tự tin đưa ra quyết định, lựa chọn chính xác. Sự hỗ trợ từ các trường ĐH, CĐ, các cơ sở giáo dục, các chuyên gia tư vấn trong việc đồng hành với các em học sinh lựa chọn con đường học tập theo sở thích, năng lực bản thân là vô cùng quan trọng" - ông Phong nhấn mạnh.

Tin liên quan

Những nội dung tư vấn thiết thực tại chương trình khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25

Những nội dung tư vấn thiết thực tại chương trình khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25

Sáng 7-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức, chính thức khai mạc.

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12

(NLĐO) - Trước kỳ thi tốt nghiệp, nhiều học sinh lớp 12 đối mặt áp lực lớn. Các chuyên gia khuyến nghị học sinh cần giữ tâm lý ổn định và học tập có chiến lược.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh": Mở rộng cửa đón thí sinh vào ĐH

Chương trình được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM tường thuật trực tiếp; tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng

tốt nghiệp THPT Đưa trường học đến thí sinh đại học Cao đẳng hướng nghiệp chuyên gia tư vấn Báo Người Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo