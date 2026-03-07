Phụ huynh hỏi nhiều, hiểu kỹ để không nói "giá như"

Ngày 7-3, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM). Chương trình thu hút 2.000 học sinh lớp 12 và phụ huynh trên địa bàn TPHCM tham dự.

Nghe tư vấn tuyển sinh để hiểu con

Sau khi kết thúc chương trình, phụ huynh Thanh Mỹ (TPHCM) đã đến khu vực sân khấu để gặp TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, hỏi thêm về cách chọn ngành cho con.

Sau 15 phút trao đổi, bà Thanh Mỹ thở phào nói: "Trở thành cô giáo dạy ngữ văn là ước mơ của con gái và cũng là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, điểm chuẩn trúng tuyển ngành này rất cao. Nhờ tham gia chương trình này mà tôi biết thêm vài nguyện vọng khác cũng phù hợp với đam mê của con. Bây giờ thì cả hai mẹ con đều đỡ áp lực, thấy thoải mái hơn".

Phụ huynh Thanh Mỹ (áo đen) nắm chặt tay TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, xúc động gửi lời cảm ơn sau khi được "gỡ nút thắt" tâm lý chọn ngành, chọn nghề cho con.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thanh Mỹ tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, nhưng là lần đầu tiên bà có nhiều cơ hội giao lưu, thậm chí là kết nối liên lạc với các chuyên gia giáo dục uy tín.

"Tôi muốn đồng hành cùng con trong giai đoạn quan trọng này. Vì vậy, chỗ nào không hiểu, tôi hỏi ngay, dù phải chờ lâu tôi vẫn chờ. Từ đó, tôi mới có cơ sở để chia sẻ và tư vấn cho con, để khi "chốt" nguyện vọng là không nói "giá như" hay tiếc nuối gì cả"- bà Thanh Mỹ bày tỏ.

Nán lại khu vực tuyển sinh của Trường CĐ Lý Tự Trọng khá lâu, em Phúc Huy, học sinh trường Trung tâm GDTX Chu Văn An, cho biết đang tìm hiểu về ngành công nghệ ô tô.

"Nhờ thầy tư vấn nên em mới biết được có một số ngành nghề được giảm học 70% học phí. Rất may, ngành em muốn học cũng nằm trong danh sách đó" - Huy hào hứng cho biết.

TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Hợp tác Quốc tế, Trường CĐ Lý Tự Trọng, giải đáp thắc mắc cho nữ sinh quan tâm về nhóm ngành kỹ thuật

Mặc cho dòng người đang ra về, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM, vẫn say sưa tư vấn cho học sinh

Học sinh bất ngờ khi người vừa tư vấn cho mình là PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing

Bàn tư vấn đặc biệt của ĐHQG TPHCM

Thông thường, khi tư vấn hướng nghiệp, chuyên gia sẽ có bàn tư vấn, ngồi đối mặt với học sinh để tiện trao đổi. Tuy nhiên, với chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", bàn tư vấn có vẻ lạ hơn. Chỉ cần vài cái ghế nhỏ, tờ giấy trắng và cây viết, mọi người đều say sưa trao đổi. Học sinh thắc mắc đến đâu, chuyên gia gỡ rối đến đó.

Trong số các chuyên gia tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" ngày 7-3, TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM, là người phải "tăng ca" nhiều nhất.

Khu vực tư vấn của TS Dương Tôn Thái Dương

TS Dương Tôn Thái Dương hướng dẫn cách quy đổi điểm cho học sinh

Em Minh Quân, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết ước mơ lớn nhất hiện giờ là phấn đấu đậu vào Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM. Em nỗ lực ôn tập và dự định thi 2 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM để tăng cơ hội vào trường.

"Lần đầu tiên gặp thầy Dương và được thầy tư vấn chi tiết, cụ thể, em cảm thấy mình được truyền động lực nhiều hơn. Em dự định đăng ký 3 nguyện vọng vào Trường ĐH Bách khoa" - Quân hào hứng chia sẻ.