Phụ huynh mang dao xông vào trường học của con, gây náo loạn

Ngày 26-5, Đội Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) vì cầm dao xông vào trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), gây náo loạn.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi phóng xe máy vào trường nẹt pô, đúng vào giờ tan trường, các em học sinh ra sân, gây náo loạn.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện người đàn ông cầm theo dao rựa, điều khiển xe máy vào trong sân trường, nẹt pô, gây mất trật tự và khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã cùng các phụ huynh đến đón con, khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh.

Qua điều tra, xác định người đàn ông gây náo loạn là ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung). Ông Hùng có 1 con hiện đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi.

Bước đầu tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Ông Hùng cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện "dìm" điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.

Hiện ông Phạm Minh Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý.