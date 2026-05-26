Giáo dục

Phụ huynh mang dao xông vào trường học của con, gây náo loạn

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Phụ huynh cho rằng con mình bị giáo viên "dìm" nên cầm theo dao, lái xe xông vào trường nẹt pô gây náo loạn.

Ngày 26-5, Đội Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) vì cầm dao xông vào trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), gây náo loạn.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi phóng xe máy vào trường nẹt pô, đúng vào giờ tan trường, các em học sinh ra sân, gây náo loạn.

Phụ huynh cầm dao xông vào trường học tại gia Lai gây náo loạn - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Hùng cầm theo dao, chạy xe máy vào trường học của con rồi nẹt pô

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện người đàn ông cầm theo dao rựa, điều khiển xe máy vào trong sân trường, nẹt pô, gây mất trật tự và khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã cùng các phụ huynh đến đón con, khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh.

Qua điều tra, xác định người đàn ông gây náo loạn là ông Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung). Ông Hùng có 1 con hiện đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi.

Phụ huynh cầm dao xông vào trường học tại gia Lai gây náo loạn - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, không chế người phụ huynh gây náo loạn trường học của con

Bước đầu tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Ông Hùng cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện "dìm" điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.

Hiện ông Phạm Minh Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý.

VIDEO: Tài xế xe ô tô bị phụ huynh tát vào mặt tại trường mầm non

(NLĐO) - Một tài xế bất ngờ bị phụ huynh tát vào mặt ngay tại trường mầm non khi nhắc nhở việc đỗ gọn xe trước sự chứng kiến của nhiều người.

Con học tiểu học mâu thuẫn với bạn, nam phụ huynh hành hung người phụ nữ 58 tuổi

(NLĐO)- Tìm đến nhà bà C. nói chuyện giải quyết mâu thuẫn của con, cháu đang học tiểu học, anh L. đã nổi nóng dùng tay chân đánh liên tiếp vào bà C.

Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học

(NLĐO)- Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh tại các xã Yên Sở, Thanh Liệt, Hà Nội, xin cắt cơm trưa cho con từ hôm nay 1-4.

