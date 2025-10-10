HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phụ huynh “xôn xao” khoản thu 200.000 đồng, hiệu trưởng nói chỉ vận động tự nguyện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khoản "hỗ trợ cơ sở vật chất" 200.000 đồng khiến nhiều phụ huynh ở Quảng Trị băn khoăn, nhà trường nói chỉ vận động tự nguyện, phụ huynh đóng tuỳ ý.

Hiệu trưởng giải thích khoản hỗ trợ cơ sở vật chất 200 . 000 Đồng / học sinh tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức ở phường Đồng Sơn (Quảng Trị) phản ánh về các khoản thu đầu năm học 2025-2026, cho rằng một số nội dung chưa rõ ràng, đặc biệt là khoản "hỗ trợ cơ sở vật chất".

Tại buổi họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm một số lớp thông báo các khoản thu gồm: phí gửi xe đạp 11.000 đồng/tháng (44.000 đồng/4 tháng), xe điện 22.000 đồng/tháng (88.000 đồng/4 tháng); tiền bảo vệ 10.000 đồng/tháng (40.000 đồng/4 tháng); tiền vệ sinh 10.000 đồng/tháng (40.000 đồng/4 tháng)…

Ngoài ra, khoản hỗ trợ cơ sở vật chất 200.000 đồng/học sinh được nêu ra khiến nhiều phụ huynh thắc mắc, cho rằng đây là khoản thu cần được làm rõ.

Một số phụ huynh dẫn quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, trong đó nêu rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu hay vận động đóng góp cho các nội dung như cơ sở vật chất, vệ sinh, an ninh trường học… 

"Nếu đây là khoản thu bắt buộc, sẽ không đúng quy định; còn nếu tự nguyện thì cần được công khai rõ ràng" - một phụ huynh nói.

Hiệu trưởng giải thích khoản hỗ trợ cơ sở vật chất 200 . 000 Đồng / học sinh tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Các khoản thu tại Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức khiến nhiều phụ huynh băn khoăn

Ông Phạm Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức - cho biết các khoản thu trên được xây dựng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và đã được UBND phường Đồng Sơn phê duyệt bằng văn bản.

Theo ông Hùng, các khoản gửi xe, vệ sinh, bảo vệ là dịch vụ phục vụ trực tiếp học sinh, được thu theo thỏa thuận và công khai với phụ huynh. Còn khoản "hỗ trợ cơ sở vật chất" là vận động tự nguyện, đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

"Nhà trường không ấn định mức 200.000 đồng/học sinh. Phụ huynh có thể đóng góp tùy khả năng, nhiều, ít hoặc không đóng cũng được. Tất cả đều mang tính tự nguyện" - ông Hùng nói.

Theo kế hoạch được phê duyệt, cấp Tiểu học dự kiến huy động khoảng 46,4 triệu đồng, cấp THCS khoảng 64,8 triệu đồng để sửa chữa nhỏ, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

Trong khi đó, ông Đoàn Hồng Quân - Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn - cho biết đã nắm thông tin phản ánh của phụ huynh và chỉ đạo kiểm tra toàn bộ nội dung các khoản thu. Nếu phát hiện khoản nào chưa đúng quy định hoặc chưa đảm bảo tính tự nguyện, địa phương sẽ yêu cầu nhà trường chấn chỉnh.

Quảng Trị hiệu trưởng lạm thu học phí phụ huynh phường Đồng Sơn Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức khoản thu cơ sở vật chất
