Văn hóa - Văn nghệ

Phu nhân các Đại sứ trình diễn áo dài, đấu giá ủng hộ người dân vùng lũ 2,5 tỉ đồng

Yến Anh, ảnh Hòa Nguyễn

(NLĐO)- Pu nhân các Đại sứ gây ấn tượng mạnh khi trình diễn áo dài Việt Nam. Đêm thời trang "Bước chân di sản" bán đấu giá, ủng hộ người dân vùng lũ 2,5 tỉ đồng

Tối 11-10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế "Bước chân di sản" được tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 1.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam

"Bước chân di sản" không chỉ là chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. 

Kinh nghiệm đạo diễn các show diễn quy mô lớn giúp Hoàng Công Cường mang tới tầm vóc cho "Bước chân di sản". Với hình ảnh mãn nhãn khi kết hợp công nghệ 3D mapping và âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại, "Bước chân di sản" nâng tầm và không thua kém bất cứ show thời trang quốc tế lớn nào.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 2.

Phu nhân Đại sứ Nhật Bản

Điều đặc biệt trong chương trình "Bước chân di sản" là màn trình diễn của 4 vị Phu nhân Đại sứ Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ với bộ sưu tập của NTK Anh Thư, thương hiệu Áo dài Ngân An.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 3.

Phu nhân Đại sứ Ukraine

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 4.

Phu nhân Đại sứ Mỹ

Mỗi thiết kế của nhà thiết kế Anh Thư cho các Phu nhân Đại sứ đều có là sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa vẻ đẹp mềm mại của áo dài Việt Nam và những trang trí mang đặc trưng văn hóa đến từ quê hương của các của các Phu nhân, tạo nên sự giao thoa văn hóa vô cùng đặc sắc.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 5.

Nhà thiết kế Anh Thư (thứ ba từ phải sang) cùng các Phu nhân Đại sứ

Những sự kết hợp này mang lại màu sắc mới mẻ, như một lát cắt văn hóa đặc trưng của từng đất nước giao thoa các nền văn hóa khác được thể hiện qua trang phục.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 6.

Bộ sưu tập "Heritage in Hà Nội" của nhà thiết kế Anh Thư là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị. 

Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập "Dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y", "Thăng Long - dấu thời gian", "Nguyệt hoa".

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 7.

Đêm "Bước chân di sản" gây ấn tượng mạnh với khán giả

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm ''Mẹ và con'', chuỗi vòng ngọc trai… Trong đó, bức tranh khổ lớn ''Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng'' của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã được một đại diện của SHB và T&T, đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình, thắng đấu giá với số tiền 1 tỉ đồng.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 8.

Đại diện của SHB (giữa) thắng đấu giá bức tranh khổ lớn ''Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng'' của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng với số tiền 1 tỉ đồng

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỉ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 9.

Đại diện ban tổ chức, các nhà thiết kế, tác giả chụp ảnh kỷ niệm với các mạnh thường quân đấu giá thành công

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật...

Cùng xem thêm hình ảnh đẹp trong đêm "Bước chân di sản":

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 10.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 11.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 12.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 13.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 14.

Phu nhân Đại sứ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ukraine trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh 15.

