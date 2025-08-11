HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly gửi đến các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp thân tình với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các cô dâu chào đón Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình. Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá, mà trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350.000 người, trong đó có hơn 100.000 gia đình Việt Nam. Thông qua đó, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hóa Việt - Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lắng nghe các chị em chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách quê người, Phu nhân chia sẻ sống xa quê, các chị em sẽ gặp phải những khó khăn từ sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa hay việc cần thích nghi với cuộc sống mới nơi bản địa… Tuy nhiên, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của những ngày đầu sang Hàn Quốc, những cô dâu Việt Nam đã hòa nhập dần với cuộc sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tươi đẹp hơn. Dù phải nỗ lực vượt qua những rào cản và hòa nhập với cuộc sống mới nhưng các chị em vẫn không quên gìn giữ văn hóa dân tộc trong từng tiếng nói, phong tục tập quán.

Phu nhân vui mừng nhận thấy các chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho xã hội sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, vun đắp một cuộc sống mới, ổn định và hạnh phúc.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Tổng Bí thư mong rằng dù có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ nào, các chị em có thể tìm đến Đại sứ quán tại Seoul, Tổng Lãnh sự quán tại Busan hoặc các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc để được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của mình. Phu nhân nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Bày tỏ vinh dự khi Phu nhân Ngô Phương Ly dành thời gian gặp gỡ thân tình, các cô dâu Việt tại Hàn Quốc đã chia sẻ về cuộc sống. Qua các câu chuyện, họ đều khẳng định sinh sống tại "xứ sở kim chi", mọi người đều cố gắng mỗi ngày và phấn đấu để sống tốt hơn nữa, không chỉ chăm lo cho gia đình mình có cuộc sống êm ấm mà còn giúp đỡ xã hội để cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn nữa.

Ngoài ra, do việc tổ chức các lớp học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn về giáo viên và giáo trình giảng dạy, các cô dâu Việt mong muốn sẽ có thêm nhiều kiều bào tham gia lớp tập huấn tiếng Việt và được cung cấp giáo trình phù hợp với lứa tuổi của con em các gia đình đa văn hóa. Các cô dâu cũng mong muốn có thêm nguồn hỗ trợ để giúp cho các gia đình mẹ đơn thân.

Chia sẻ về những mong muốn, các cô dâu mong được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch; hỗ trợ các mẹ và các con có cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa ở Việt Nam để gắn kết với quê hương, đất nước Việt Nam, qua đó sẽ thấy tự hào hơn vì là người mang dòng máu Lạc Hồng.

Một số hình ảnh cuộc gặp do TTXVN ghi nhận:

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - Vũ Hồ tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 5.

Các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

