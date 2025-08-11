21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Theo TTXVN, sáng 11-8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc (từ ngày 10 đến 13-8) theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 9 giờ 30 phút (theo giờ địa phương, tức 7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan. Đón Tổng Bí thư và phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Cùng lúc đó, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội Danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn chính thức của hai nước.

Tại lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ca khúc "Thiếu nhi thế giới vui liên hoan", ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách, với tư cách Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt - Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với các thành viên đoàn Hàn Quốc tham dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Seoul. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng thiếu nhi Hàn Quốc tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN