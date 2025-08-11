21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Dương Ngọc - TTXVN

(NLĐO) - Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống với 21 loạt đại bác chào mừng.

Theo TTXVN, sáng 11-8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc (từ ngày 10 đến 13-8) theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 9 giờ 30 phút (theo giờ địa phương, tức 7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan. Đón Tổng Bí thư và phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Cùng lúc đó, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội Danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn chính thức của hai nước.

Tại lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ca khúc "Thiếu nhi thế giới vui liên hoan", ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách, với tư cách Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt - Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận:

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 4.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 5.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 6.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 8.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với các thành viên đoàn Hàn Quốc tham dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 11.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Seoul. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng thiếu nhi Hàn Quốc tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 16.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trao đổi tặng phẩm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. 

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 17.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 18.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 19.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

(NLĐO)- Chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

(NLĐO)- Chiều 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất Việt Nam - Hàn Quốc, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hàn quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo