Phụ nữ EVNSPC bản lĩnh, tận tâm vì sự phát triển bền vững

Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động nữ tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chiếm 15,8% trên tổng số cán bộ, công nhân viên (CBCNV) toàn tổng công ty. Trong đó, 100% lao động nữ đạt chuẩn vị trí chức danh từ công nhân, cán sự đến chuyên viên.

Dấu ấn từ những con số

Dù chiếm tỉ lệ khiêm tốn, song đội ngũ nữ CBCNV làm việc đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động, từ văn phòng, kinh doanh dịch vụ khách hàng, tài chính, truyền thông đến kỹ thuật, chuyển đổi số...

Ở mỗi vị trí công tác, các chị em đều phát huy tinh thần chủ động, tận tâm và chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh và lan tỏa hình ảnh chuyên nghiệp, nhân văn của EVNSPC.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực như văn phòng, tài chính, kinh doanh dịch vụ khách hàng và tài chính – những mảng công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, nhạy bén và tinh thần phục vụ cao – đội ngũ nữ CBCNV EVNSPC càng thể hiện rõ thế mạnh nổi trội. Sự tận tâm, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng tư duy cẩn trọng, minh bạch đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tối ưu quy trình quản lý và kiểm soát hiệu quả nguồn lực.

Tại các vị trí quản lý và quy hoạch cán bộ, phụ nữ EVNSPC từng bước khẳng định năng lực lãnh đạo.

Có 66 cán bộ nữ nằm trong quy hoạch giai đoạn 2021–2026 và 65 cán bộ nữ trong quy hoạch giai đoạn 2026–2031. Dù còn những thách thức về cơ cấu tổ chức và tinh gọn bộ máy, đội ngũ nữ cán bộ vẫn duy trì sự hiện diện ổn định trong hệ thống quản lý, góp phần đảm bảo tính đa dạng và cân bằng trong hoạch định chính sách, điều hành hoạt động.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nữ CBCNV EVNSPC còn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn.

Năm 2025, trong tổng số 42.736 lượt học viên tham gia đào tạo, có 6.575 lượt nữ, chiếm 15,39%. Đáng nói, trong xu thế chung của toàn ngành điện, EVNSPC cũng đã rất nhạy bén khi đưa công nghệ vào công tác đào tạo với chủ đề: "Phụ nữ EVNSPC với ứng dụng AI vào công việc và cuộc sống hiệu quả - an toàn", góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ nữ lao động trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn đậm nét của phụ nữ EVNSPC trong phong trào đổi mới sáng tạo. Cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo" đã thu hút tới 37 đề tài, sáng kiến, ý tưởng trong toàn tập đoàn.

Trong đó, lao động nữ EVNSPC đã xuất sắc giành được 1 giải nhất và 6 giải khuyến khích cấp tập đoàn. Những sáng kiến này không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn đóng góp trực tiếp vào nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình và tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Truyền thông lan tỏa – thay đổi từ nhận thức

Bên cạnh công tác chuyên môn, phụ nữ EVNSPC đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp. Cuộc thi ảnh "Phụ nữ EVNSPC giữ gìn văn hóa doanh nghiệp", phong trào mặc áo dài trong các sự kiện, cùng các hoạt động hưởng ứng cuộc thi "Nét đẹp Phụ nữ EVN" đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ ngành điện hiện đại – chuyên nghiệp – nhân văn.

Trong các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phụ nữ EVNSPC không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là lực lượng nòng cốt tham gia tổ chức, tuyên truyền và lan tỏa thông điệp.

Cùng với đó, lực lượng lao động nữ cũng tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, công đoàn, nữ công, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, tăng cường gắn kết tập thể – một yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của lực lượng lao động nữ, năm 2026 và giai đoạn tới, EVNSPC tiếp tục nghiên cứu đề xuất bố trí cán bộ nữ vào các vị trí có thế mạnh; Triển khai chương trình "Kỹ năng quản lý cho cán bộ nữ" theo phương pháp E-learning... Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng lao động nữ như: Duy trì các chế độ đãi ngộ như trợ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi; Xây dựng chương trình truyền thông truyền cảm hứng, tạo môi trường làm việc bình đẳng giữa nam và nữ; gắn thực hiện bình đẳng giới với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và không phân biệt giới tính.

Trong bối cảnh ngành điện nói chung, EVNSPC đang cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong dòng chảy chuyển mình ấy, phụ nữ EVNSPC đang tự tin tỏa sáng – bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của EVNSPC nói riêng, ngành điện nói chung.

Phụ nữ EVNSPC luôn tận tâm, nỗ lực, sáng tạo vì sự phát triển bền vững

Phụ nữ EVNSPC đạt 1 giải nhất và 6 giải khuyến khích cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo"

Với sự tận tâm, linh hoạt trong giao tiếp, nữ CBCNV EVNSPC góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng