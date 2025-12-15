HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phú Quốc đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam, tặng quà giá trị lớn

DUY NHÂN

(NLĐO)- Nữ du khách người Ba Lan được ghi nhận là khách nước ngoài thứ 20 triệu đến Việt Nam, được đón tiếp và trao quà có giá trị lớn tại Sân bay Phú Quốc.

Chiều 15-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các doanh nghiệp tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là cột mốc ghi nhận trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Phú Quốc đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu , tặng quà giá trị lớn - Ảnh 1.

Bà Karolina Agnieszka (áo trắng) đến từ Ba Lan là du khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam được đón tiếp tại Sân bay Phú Quốc

Lễ đón khách quốc tế thứ 20 triệu được tổ chức trang trọng với các nghi thức đón đoàn khách tại chân máy bay; tặng hoa; trình diễn nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm cho 3 vị khách đặc biệt có thứ tự 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001.

Phú Quốc đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu , tặng quà giá trị lớn - Ảnh 2.

Các vị khách đặc biệt được chào đón tại chân máy bay vừa hạ cánh xuống Sân bay Phú Quốc

Phần quà dành cho du khách thứ 20 triệu là bà Karolina Agnieszka (đến từ Ba Lan) có tổng giá trị gần 500 triệu đồng, do Tập đoàn Sungroup và Ngọc Hiền Pearl tài trợ.

Trong đó, bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp trị giá 200 triệu đồng, trọn gói vé bay khứ hồi hạng thương gia của Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí trong hệ sinh thái Sun Group trị giá tới 300 triệu đồng.

Hai du khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 cũng nhận được các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất, gồm ngọc trai cao cấp và voucher sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống Sun Group.

Ngoài ra, toàn bộ hành khách trên chuyến bay may mắn đều được tặng hoa chào mừng và vé xem show "Kiss of the Sea" tại điểm du lịch Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc.

Tin liên quan

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

(NLĐO)- Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc đang thi công lên đến tầng 4, Nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, đường băng số 2 đạt 30% khối lượng.

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?

(NLĐO) - Thời gian chuyển tiếp, sân bay Phú Quốc do ACV vận hành đến khi CTCP Cảng hàng không Mặt Trời hoàn thành tiếp nhận tài sản, đủ điều kiện chuyên ngành

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc

(NLĐO) - Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến Phú Quốc để gặp gỡ và cảm ơn người bán trái cây có hành động giúp đỡ du khách nước này.

An Giang Phú Quốc Du lịch Việt Nam ngọc trai tỉnh an giang du lịch Sun Gruop
