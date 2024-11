Phú Yên, 1 năm chật vật thực hiện các chỉ tiêu

UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

Xuất khẩu và thu hút khách du lịch tăng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phú Yên, năm 2024, có thời điểm thời tiết không thuận lợi như đợt nắng nóng trong 2 tháng 5 và 6 làm thủy sản nuôi như tôm hùm, cá mú chết hàng loạt, thiệt hại 45,7 tỉ đồng, nhưng ngành thủy sản vẫn ổn định và phát triển khá. Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên, lĩnh vực thủy sản tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng về nuôi trồng theo hướng đa dạng đối tượng nuôi, kiểm soát kỹ về giống nuôi, an toàn dịch bệnh và giảm dần tỷ trọng khai thác thủy sản gần bờ, gắn với chế biến và xuất khẩu.

Dù thời tiết bất lợi trong 2 tháng 5 và 6-2024 làm tôm hùm chết hàng loạt nhưng sản lượng hải sản vẫn tăng cao

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 87 ngàn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 18,7 ngàn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ và sản lượng khai thác đạt khoảng 68,4 ngàn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng cá ngừ đại dương 3,6 ngàn tấn, tăng 83,5% so với cùng kỳ. Nhờ đó đã giúp tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 320 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng xuất khẩu hải sản các loại đã đạt 161 triệu USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng mà Phú Yên vượt so với kế hoạch.

Du khách đến Chợ đêm TP Tuy Hòa (Ảnh: UBND TP Tuy Hòa)

Riêng về ngành du lịch, năm 2024 tiếp tục là năm được đánh giá bội thu ở Phú Yên. Tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch, nhất là đã ban hành kế hoạch triển khai kích cầu, thu hút khách du lịch trong dịp hè năm 2024; liên kết với các sản phẩm du lịch 06 tỉnh đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch (Bình Định - Đắc Lắc - Gia Lai - Quảng Ngãi - Kon Tum - Phú Yên); đồng thời kết hợp với đó là các doanh nghiệp du lịch đưa ra các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi và chất lượng; các gói du lịch mới đã góp phần thu hút lượng khách du lịch rất đông đến với Phú Yên. Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 4 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 30 nghìn lượt, tăng 51,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.000 tỉ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách lại 1 năm gặp khó

Về phát triển các thành phần kinh tế trong năm 2024 cho thấy lại 1 năm gặp khó khi chịu tác động xấu từ bối cảnh kinh tế thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa biến động mạnh, sự phục hồi chậm của các đối tác thương mại lớn,... đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lũy kế từ đầu năm đến nay tỉnh Phú Yên chỉ cấp mới đăng ký kinh doanh cho 390 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký gần 2.665 tỉ đồng (giảm 9,5% về số doanh nghiệp và giảm 46,7% về số vốn so với cùng kỳ). Trong khi chỉ có 170 doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại thì lại có đến 316 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 162 doanh nghiệp giải thể.

Đặc biệt về công tác thu ngân sách nhà nước lại 1 năm Phú Yên gặp khó. Tổng thu ngân sách cả năm chỉ ước đạt 4.760 tỉ đồng, bằng 88,3% dự toán. Trong đó, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp do thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, chưa sôi động, nhiều khu đất thông báo đấu giá nhiều lần nhưng chưa có nhà đầu tư tham gia, nhất là các khu đất thuộc khối tỉnh và khu vực thành phố Tuy Hòa.

Các sở ngành bàn nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu trong 2 tháng cuối năm 2024

Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu hút, xúc tiến đầu tư, theo số liệu của UBND tỉnh Phú Yên cho thấy tổng vốn đầu tư chỉ ước đạt gần 21.766 tỉ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được chỉ ra là do vốn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước; vốn đầu tư của dân cư giảm so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm mạnh, đến 25,5%; vốn đầu tư của dân cư cũng giảm 5,9%.

Trong số 16 chỉ tiêu được tỉnh Phú Yên đưa ra đầu năm, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, còn 3 chỉ tiêu không đạt là tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, thu ngân sách trên địa bàn và tỉ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế.

Nhiệm vụ nặng nề 2 tháng cuối năm Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho rằng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để có kịch bản, giải pháp cụ thể khôi phục, phát triển nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, tuyệt đối không để mất vốn đối với các nguồn vốn có thời hạn giải ngân trong năm 2024.