Vì sao SOOBIN nắm giữ cơ hội chiến thắng giải Mai Vàng lần thứ 31-2025?

SOOBIN được dự đoán chiến thắng?

SOOBIN với những nỗ lực không ngừng

Hiện, SOOBIN đang nắm giữ 3 đề cử ở hạng hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc được yêu thích nhất (dành cho Mục hạ vô nhân) và MV được yêu thích nhất (dành cho Mục hạ vô nhân) tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Sở hữu lượng fan khổng lồ, đặc biệt một fandom đồng hành với thần tượng, tức sẽ chiến đấu để thần tượng chạm chiến thắng ở bất cứ cuộc đua nào, SOOBIN nắm giữ cơ hội chiến thắng khá cao ở đường đua giải Mai Vàng năm nay.

Và đây chính là lý do, cư dân mạng đồn đoán SOOBIN sẽ ôm trọn giải Mai Vàng năm nay dù cuộc đua vẫn đang bắt đầu và đường đua đó không thiếu những nhân tài đủ sức bứt phá.

Chỉ là mỗi người đang có những chiến thuật "đua" riêng nên dự đoán của cư dân mạng về chiến thắng của SOOBIN chưa hẳn là chuẩn xác.

Kết quả thế nào, phải đến khi Lễ trao giải Mai Vàng 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 19g ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), mới là câu trả lời chính xác nhất.

SOOBIN đã có hành trình rực rỡ

SOOBIN xứng đáng để tôn vinh

Tuy nhiên, ở thế giới giả định, chiến thắng của SOOBIN nếu có là hoàn toàn xứng đáng. Điều đó thể hiện rõ nét qua những thành tựu mà SOOBIN đã tạo dựng được trong thời gian qua.

Bước ra từ Ngôi Sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân, SOOBIN nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi đạt Giải Bạc tại The Remix 2016. Anh ghi dấu ấn với loạt bản hit ballad "triệu view" như "Phía sau một cô gái", "Đi để trở về", "Vài lần đón đưa", "Anh đã quen với cô đơn"…

Không giới hạn bản thân, SOOBIN tiếp tục chinh phục khán giả ở thể loại R&B qua "Dancing In The Dark", "The Playah", "Trò Chơi", "Giá Như" - ca khúc đạt Top 1 Trending Music Youtube Việt Nam chỉ sau 4 ngày ra mắt.

SOOBIN thành công trong dòng chảy âm nhạc đậm màu sắc văn hóa của mình

Bên cạnh ca hát, SOOBIN còn sáng tác, tham gia nhiều chương trình truyền hình và từng là HLV Giọng Hát Việt Nhí 2017 & 2018, nhận loạt giải thưởng lớn như Nghệ sĩ của năm (Zing Music Awards), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn Sóng Xanh), Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Keeng Young Awards),…

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi SOOBIN tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai với danh hiệu "Anh tài toàn năng", chứng minh năng lực "all-rounder" từ giọng hát, trình diễn đến khả năng sáng tạo âm nhạc. Màn trình diễn đàn bầu trong tiết mục Trống cơm đã tạo "cơn sốt" mạng xã hội và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Cũng trong năm này, SOOBIN xác lập kỷ lục với 20 chiếc cúp danh giá, trong đó có 2 Mai Vàng, 5 WeChoice, 2 Làn Sóng Xanh, 3 Cống Hiến, cùng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín khác.

Thừa thắng xông lên, SOOBIN trở thành thương hiệu nổi bật thời gian gần đây. Năm 2025, SOOBIN tổ chức 3 đêm concert cá nhân gồm SOOBIN Live Concert: All-Rounder và All-Rounder The Final tại Hà Nội và TP HCM, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn của nam nghệ sĩ.

Chuỗi concert không chỉ cho thấy quy mô và sức hút mạnh mẽ, mà còn khẳng định năng lực trình diễn toàn diện, tư duy nghệ thuật nghiêm túc cùng vị thế ngày càng vững chắc của SOOBIN như một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam.

SOOBIN nắm giữ nhiều cơ hội

Trong suốt 3 đêm concert cá nhân, SOOBIN luôn dành một không gian đặc biệt cho các tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa, như một lời tri ân dành cho những giá trị gốc rễ đã nuôi dưỡng con người và hành trình âm nhạc của anh. Không đặt văn hóa ở vị trí hoài niệm, SOOBIN lựa chọn cách kể lại những chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại, để khán giả trẻ có thể cảm nhận, đồng hành và kết nối.

Tính đến hiện tại, kho nhạc mang màu sắc văn hóa của SOOBIN ghi dấu với những bài hát như "Trống cơm", "Mục hạ vô nhân", "Ngồi tựa mạn thuyền" ... tất cả đều cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc làm mới di sản mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản.

Với dự án "Xẩm đến trường", với mục tiêu đưa nghệ thuật Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường, SOOBIN cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ dám đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.

Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là hành trình mang đậm tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào văn hóa của một nghệ sĩ trẻ đối với những giá trị cội nguồn.

SOOBIN xứng đáng với mọi sự tôn vinh

Và với những đóng góp nổi bật này, SOOBIN xứng đáng để tôn vinh. Dẫu vậy, vẫn phải xem chặng cuối đường đua thế nào. Và những gì nói ở đây chỉ là giả định dựa trên những cống hiến và thành tựu nổi bật của SOOBIN mà thôi.



