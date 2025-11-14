HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phục hồi điều tra vụ án 5 năm trước, Công an TP Đà Nẵng khởi tố 4 bị can

Trần Thường

(NLĐO) - 4 người liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra hơn 5 năm trước tại TP Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, ngày 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự đã ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự liên quan vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 17-6-2020 tại xã Xuân Phú.

Phục hồi điều tra vụ án 5 năm trước, Công an Đà Nẵng khởi tố 4 bị can - Ảnh 1.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Đến ngày 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các bị can gồm: Phạm Thanh Khương (SN 1995), Trần Thanh Tùng (SN 2000), Đinh Văn Thảo (SN 1984) - trú xã Xuân Phú; Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1989, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Kết quả điều tra xác định chiều tối 17-6-2020, Khương, Tùng, Thảo và Thanh đã mang theo hung khí, tấn công ông Hồ Tưởng khi đến giải quyết mâu thuẫn liên quan khoản nợ 8 triệu đồng. 

Trong lúc xô xát, các đối tượng còn sử dụng cả súng, gây thương tích cho ông Tưởng.

Tin liên quan

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích

(NLĐO) – Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đưa máy móc, thiết bị, chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp

Vụ đâm bạn nhậu ở Đà Nẵng: Điều tra hành vi giết người

(NLĐO) – Sau khi uống một lượng lớn bia, cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo chủ quán, người đàn ông ở TP Đà Nẵng đâm nạn nhân bị thương tích nặng.

Lở núi ở Đà Nẵng: Nghi vợ chồng công an viên và 1 người dân bị vùi lấp

(NLĐO) – Vợ chồng một công an viên của xã và một người dân được xác định bị mất liên lạc trong vụ sạt lở, nghi bị vùi lấp.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can cố ý gây thương tích phòng cảnh sát hình sự vụ án hình sự tỉnh Lâm Đồng giải quyết mâu thuẫn Công an TP Đà Nẵng
