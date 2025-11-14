Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, ngày 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự đã ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự liên quan vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 17-6-2020 tại xã Xuân Phú.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Đến ngày 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các bị can gồm: Phạm Thanh Khương (SN 1995), Trần Thanh Tùng (SN 2000), Đinh Văn Thảo (SN 1984) - trú xã Xuân Phú; Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1989, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Kết quả điều tra xác định chiều tối 17-6-2020, Khương, Tùng, Thảo và Thanh đã mang theo hung khí, tấn công ông Hồ Tưởng khi đến giải quyết mâu thuẫn liên quan khoản nợ 8 triệu đồng.

Trong lúc xô xát, các đối tượng còn sử dụng cả súng, gây thương tích cho ông Tưởng.