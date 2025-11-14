Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: Dùng flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích

Chiều 14-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ sạt lở núi ở xã Hùng Sơn - lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương tổ chức các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm người mất tích, nghi bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở

Tuy nhiên, từ lúc xảy ra sạt lở đến thời điểm trao đổi với phóng viên - lúc 16 giờ 30 chiều 14-11, ông Trần Nam Hưng cho biết sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra nên chưa thể tiếp cận trực tiếp hiện trường.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng xung kích đến hiện trường, sử dụng các thiết bị, máy móc, chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm.

Clip: Sạt lở kinh hoàng liên tục diễn ra trong ngày 14-11

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sẽ thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, do một Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Sạt lở liên tục xảy ra, cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận khu vực nghi có người mất tích để tìm kiếm

Theo ông Trần Hữu Ích, do khu vực xảy ra sạt lở cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 150 km, điều kiện đường sá đi lại khó khăn nên việc tiếp cận hiện trường không hề dễ dàng. "Đoàn công tác xuất phát từ trưa 14-11, nhiều khả năng đã gần đến hiện trường" – đại tá Trần Hữu Ích thông tin vào lúc 15 giờ 40 phút.

Ông Trần Hữu Ích cho biết, trước tình trạng sạt lở còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chuyên môn, công binh đưa các thiết bị, máy móc như flycam để khảo sát; chưa thể đưa người vào nơi sạt lở để tìm kiếm.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết sạt lở vẫn đang tiếp diễn, đất đá từ trên núi cao tiếp tục đổ xuống. Qua điện thoại, phóng viên có thể nghe rõ những tiếng động ầm ầm phát ra từ đất đá sạt lở.

Clip: Người nhà nạn nhân mất tích khóc than thảm thiết

Như Báo Người Lao Động thông tin, theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Gary (đóng tại xã Hùng Sơn), khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của người dân và đơn vị khoảng 250 m, vụ sạt lở đất đã xảy ra, vùi lấp một số chòi canh rẫy của người dân và hơn 200 m đường giao thông (sạt lở đầu nguồn về suối khoảng hơn 1 km).

Qua nắm thông tin ban đầu của người dân, khoảng 3 người đi làm rẫy nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị vùi lấp gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn).