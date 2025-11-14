Vụ đâm bạn nhậu ở Đà Nẵng: Điều tra hành vi giết người

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1981, trú tổ dân phố Hương Trà Đông, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "giết người".

Bị can Trần Văn Hùng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24-6, ông Hùng cùng ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1983) và một người khác ngồi nhậu từ chiều đến tối tại 2 địa điểm khác nhau.

Khoảng 21 giờ, sau khi đã uống nhiều bia, trong lúc nhậu tại quán Thủy trên Quốc lộ 40B, ông Hùng bực tức vì cho rằng ông Lợi trêu ghẹo chủ quán.

Trong phút nóng giận, ông Hùng mở cốp xe lấy 2 con dao đôi, quay lại bàn nhậu và bất ngờ kề dao vào cổ rồi đâm vào ngực phải ông Lợi, khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.