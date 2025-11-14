HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ đâm bạn nhậu ở Đà Nẵng: Điều tra hành vi giết người

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi uống một lượng lớn bia, cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo chủ quán, người đàn ông ở TP Đà Nẵng đâm nạn nhân bị thương tích nặng.

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1981, trú tổ dân phố Hương Trà Đông, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "giết người".

Vụ đâm bạn nhậu ở Đà Nẵng: Điều tra hành vi giết người - Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Hùng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24-6, ông Hùng cùng ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1983) và một người khác ngồi nhậu từ chiều đến tối tại 2 địa điểm khác nhau.

Khoảng 21 giờ, sau khi đã uống nhiều bia, trong lúc nhậu tại quán Thủy trên Quốc lộ 40B, ông Hùng bực tức vì cho rằng ông Lợi trêu ghẹo chủ quán.

Trong phút nóng giận, ông Hùng mở cốp xe lấy 2 con dao đôi, quay lại bàn nhậu và bất ngờ kề dao vào cổ rồi đâm vào ngực phải ông Lợi, khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giam nữ "doanh nhân" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Bắt giam nữ "doanh nhân" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Giả vờ cần vốn mở nhà hàng, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã lừa vay hơn 10 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

(NLĐO) - Với hơn 122 triệu lượt xem chỉ trong 4 tháng, Fanpage “Công an Đà Nẵng” trở thành kênh tuyên truyền chính thống, hiệu quả hàng đầu tại thành phố.

Sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá, Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị chia cắt

(NLĐO) – Tuyến Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá tràn xuống đường, sau hơn 10 ngày vẫn chưa thể thông xe ô tô.

