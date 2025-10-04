Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

Trận chung kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 đã khép lại với người thắng cuộc là ĐKVĐ Vietnam Open - Phúc Huỳnh và diễn ra chưa đầy 21 phút.

Trong trận chung kết chiều 4-10, màn đấu nội bộ giữa Phúc Huỳnh và Vinh Hiển đã diễn ra với sự áp đảo của tay vợt Việt kiều khi thắng nhanh Vinh Hiển 11-1 trong set đầu. Ở set đầu này, Vinh Hiển cứu match-point đến 3 lần nhưng phải chịu khuất phục ở lần thứ 4.

Sang set 2, Vinh Hiển trở lại trận đấu nhưng vẫn tỏ ra bất lực khi để Phúc Huỳnh lấn lướt. Vinh Hiển chỉ biết lùi sâu và chống đỡ các pha bóng của Phúc Huỳnh.

Thời điểm bị dẫn 3-0, Vinh Hiển có hai pha ghi điểm bằng các cú đánh chéo sân nhưng nhanh chóng bị đối thủ trở lại dẫn 7-2, bằng chuỗi 4 điểm liên tiếp.

Càng đánh càng hay, tay vợt sinh năm 2000 một đường ghi điểm và ăn 11-4, dù gặp đôi chút phản kháng từ Vinh Hiển.

Với chức vô địch Vietnam Cup, Phúc Huỳnh có lần thứ hai đăng quang tại PPA Tour Asia sau chức vô địch Vietnam Open trước Lý Hoàng Nam.

Ở trận tranh hạng 3, Lý Hoàng Nam dễ dàng có HCĐ, khi đối thủ Thomas Yu rút lui vì lý do sức khoẻ.