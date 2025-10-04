Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

Quốc An - Ảnh: PPA Tour

(NLĐO) - Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh giành chiến thắng dễ 2-0 trước Vinh Hiển, khép lại trận chung kết Vietnam Cup 2025 chưa đầy 21 phút.

Trận chung kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 đã khép lại với người thắng cuộc là ĐKVĐ Vietnam Open - Phúc Huỳnh và diễn ra chưa đầy 21 phút.

Trong trận chung kết chiều 4-10, màn đấu nội bộ giữa Phúc Huỳnh và Vinh Hiển đã diễn ra với sự áp đảo của tay vợt Việt kiều khi thắng nhanh Vinh Hiển 11-1 trong set đầu. Ở set đầu này, Vinh Hiển cứu match-point đến 3 lần nhưng phải chịu khuất phục ở lần thứ 4.

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở PPA Tour Asia - Ảnh 1.

Sang set 2, Vinh Hiển trở lại trận đấu nhưng vẫn tỏ ra bất lực khi để Phúc Huỳnh lấn lướt. Vinh Hiển chỉ biết lùi sâu và chống đỡ các pha bóng của Phúc Huỳnh. 

Thời điểm bị dẫn 3-0, Vinh Hiển có hai pha ghi điểm bằng các cú đánh chéo sân nhưng nhanh chóng bị đối thủ trở lại dẫn 7-2, bằng chuỗi 4 điểm liên tiếp.

Càng đánh càng hay, tay vợt sinh năm 2000 một đường ghi điểm và ăn 11-4, dù gặp đôi chút phản kháng từ Vinh Hiển.

Với chức vô địch Vietnam Cup, Phúc Huỳnh có lần thứ hai đăng quang tại PPA Tour Asia sau chức vô địch Vietnam Open trước Lý Hoàng Nam.

Ở trận tranh hạng 3, Lý Hoàng Nam dễ dàng có HCĐ, khi đối thủ Thomas Yu rút lui vì lý do sức khoẻ.

Tin liên quan

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

(NLĐO) - Tứ kết Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là màn thể hiện sức mạnh của các tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Lý Hoàng Nam.

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

(NLĐO) - Lý Hoàng Nam thua chóng vánh trước Phúc Huỳnh trong hai set đấu và lỡ cơ hội vô địch trong trận chung kết đơn nam pickleball Pro đầu tiên tại PPA Tour.

Lý Hoàng Nam hạ Vinh Hiển, giành HCĐ Malaysia Cup

(NLĐO) - Thắng 2-0 trước Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 3 giải đấu cấp độ - Cup của PPA Tour Asia.

Phúc Huỳnh PPA Tour ASIA Vinh Hiển Vietnam Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo