Pháp luật

Phúc thẩm di sản cố diễn viên Đức Tiến: Mẹ đòi giám định chữ ký di chúc, vợ bác công "trông nhà" 10%

Trần Thái

(NLĐO) - Trong khi mẹ cố diễn viên yêu cầu xác minh lại chữ ký trong di chúc, định giá lại khối bất động sản thì phía vợ cố diễn viên cũng quyết liệt kháng cáo.

Ngày 21-4, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp di sản thừa kế của cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến (tên thật là Hoàng Đức Tiến). 

Phiên tòa phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo của cả nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên; đăng quăng hoa hậu áo dài tại Dallas - Mỹ năm 2006) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên) đối với bản án sơ thẩm được tuyên vào cuối tháng 10-2025.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX phía bị đơn đưa ra yêu cầu giám định chữ ký trong bản di chúc của ông Hoàng Đức Tiến lập ngày 9-9-2023; định giá lại toàn bộ tài sản di sản để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc phân chia.

Nguyên đơn chưa thống nhất với phán quyết sơ thẩm

Trong đơn kháng cáo, bà Nguyễn Bình Phương đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại quyền sở hữu đối với các bất động sản tại Việt Nam. Cụ thể, bà Phương yêu cầu được công nhận sở hữu 50% giá trị nhà đất tại TP Thủ Đức, TPHCM và thửa đất tại tỉnh Long An trước đây.

Phúc thẩm di sản cố diễn viên Đức Tiến: Mẹ đòi định giá lại tài sản, vợ bác công "trông nhà" 10% - Ảnh 1.

Phía bị đơn (mẹ cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến) tại phiên xử sơ thẩm

Bà Phương không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm khi trích 10% giá trị nhà đất tại TP Thủ Đức cũ để trả cho bà Nguyễn Ngọc Ánh vì "công sức quản lý, tôn tạo".

Theo nguyên đơn, bà Ánh không có đóng góp về mặt tài chính trong việc hình thành tài sản này và việc bà Ánh ở lại trông coi nhà chỉ mang tính chất thỏa thuận tạm thời, không làm gia tăng giá trị thực tế của di sản.

Kháng cáo toàn bộ bản án từ phía bị đơn

Về phía bà Nguyễn Ngọc Ánh, trước đó bà đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà Ánh cho rằng cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và có sự nhầm lẫn trong việc áp dụng quy định pháp luật.

Phúc thẩm di sản cố diễn viên Đức Tiến: Mẹ đòi định giá lại tài sản, vợ bác công "trông nhà" 10% - Ảnh 2.

Phía nguyên đơn có sự xuất hiện làm chứng của mẹ kế cố người mẫu, diễn viên Đức Tiến (tại toà sơ thẩm)

Bị đơn yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của mình và bác bỏ các yêu cầu khởi kiện từ phía bà Nguyễn Bình Phương. Trước đó, bà Ánh từng yêu cầu tòa công nhận bà là đồng sở hữu các tài sản tại Việt Nam nhưng đã bị cấp sơ thẩm bác bỏ do thiếu căn cứ chứng minh.

Trước khi bước vào giai đoạn phúc thẩm, bản án sơ thẩm đã xác định, di sản của ông Hoàng Đức Tiến bao gồm 100% nhà đất tại Thủ Đức và 70% giá trị đất tại Long An với tổng trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.

Tòa công nhận di chúc lập ngày 9-9-2023 là hợp pháp. Bà Bình Phương được nhận tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng (bao gồm phần di sản bà được thừa kế và phần tài sản chung của bà với ông Tiến đã được tòa án xác định). Với tư cách là người đại diện hợp pháp cho con gái chung, bà Phương được nhận luôn phần thừa kế của con gái trị giá hơn 1,4 tỉ đồng. Tổng cộng bà Phương quản lý tổng giá trị tài sản thừa kế và tài sản chung là hơn 5,2 tỉ đồng (chiếm hơn 70% tổng giá trị di sản và tài sản liên quan).

Thay vì nhận tiền mặt, tòa án cấp sơ thẩm giao cho bà Phương quyền sử dụng 100 m² đất tại tỉnh Long An và quyền sở hữu nhà đất tại TP Thủ Đức. Tuy nhiên, để được toàn quyền sở hữu các bất động sản này, bà Phương có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt cho bà Nguyễn Ngọc Ánh số tiền hơn 2 tỉ đồng. Đây là khoản tiền bao gồm phần thừa kế của bà Ánh và 10% công sức quản lý, tôn tạo di sản mà Tòa án đã ghi nhận

Tòa sơ thẩm từ chối giải quyết các tranh chấp liên quan đến căn nhà, cổ phiếu và chi phí mai táng tại Mỹ do các chứng từ chưa được hợp pháp hóa lãnh sự và nằm ngoài thẩm quyền lãnh thổ.

Tin liên quan

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk lãnh án tử hình

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk lãnh án tử hình

(NLĐO) - Nguyễn Nam Đại Thuận bị tuyên án tử hình vì sát hại 3 người trong gia đình vợ và gây thêm nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng khác.

Đề nghị mức án đối với cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm cùng 2 nữ nhân viên

(NLĐO)- Bàn bạc với đồng phạm thuê nhà nghỉ cùng 2 nhân viên để sử dụng ma tuý, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm bị đề nghị đến 6 năm 6 tháng tù.

Sập bẫy “cán bộ trại tạm giam” rởm, người đàn ông ở Gia Lai mất 183 triệu đồng

(NLĐO) - Mạo danh cán bộ trại tạm giam, các đối tượng dựng kịch bản tinh vi lừa người dân chuyển 183 triệu đồng.

