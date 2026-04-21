Pháp luật

Đề nghị mức án đối với cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm cùng 2 nữ nhân viên

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bàn bạc với đồng phạm thuê nhà nghỉ cùng 2 nhân viên để sử dụng ma tuý, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm bị đề nghị đến 6 năm 6 tháng tù.

Ngày 21-4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội trình bày bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án với 32 bị cáo trong vụ án xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, TP Hà Nội).

Cựu Phó Chủ tịch phường bị đề nghị 6 năm tù vì Tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm tại toà

Theo bản luận tội của đại diện VKSND, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm gia tăng tệ nạn xã hội... Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với chị em chủ quán là các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú phường Tương Mai) có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội. Do vậy, VKSND đề nghị tòa phạt Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung mỗi người cùng từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) bị đề nghị từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 

Hai nữ nhân viên cùng sử dụng ma túy với cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở Vĩnh Hưng, Hà Nội) bị đề nghị từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, giáo viên, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". Các bị cáo khác bị đề nghị từ án treo đến hơn 15 năm tù.

Cựu Phó Chủ tịch phường bị đề nghị 6 năm tù vì Tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội.

Theo cáo trạng, 3 giờ sáng ngày 8-6-2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 6-2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy. Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Bên cạnh đó, 2 chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm "cảnh giới" và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác. Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp "xào ke", sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7-6-2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng.

Trong "phòng bay", Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, "xào", kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay" tại quán Hoàng Kim. Bên cạnh đó, giữa Thiện và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, cựu Phó Chủ tịch phường sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định bị cáo Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và trong đó Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, điều tra xác định khoảng 18 giờ ngày 8-6-2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

