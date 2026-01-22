Tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 21-1, Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2025, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng. Việt Nam trở thành hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo; chỉ số hạnh phúc xếp hạng 46/143 quốc gia - tăng 37 bậc so với năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tham luận tại Đại hội XIV .Ảnh: NHẬT BẮC

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế, Chính phủ sẽ chú trọng văn hóa - xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân là trung tâm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng. Chính phủ sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân là trung tâm của mọi quyết sách

Trình bày tham luận "Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết trong quy trình lập pháp, Quốc hội đặc biệt xem trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội. Diễn đàn Quốc hội là nơi phản ánh các trăn trở về những tác động đến quyền con người, quyền công dân, tính khả thi và sức sống của từng quy phạm.

Trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản. Chỉ khi tính Đảng và tính nhân dân được đề cao và phát huy đầy đủ, Quốc hội mới thực sự đáp ứng yêu cầu cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn kết dân tộc là đòn bẩy

Trong khi đó, thay mặt Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường cơ chế thực hiện dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội thực chất. MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của nhân dân.

"Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động toàn cầu" - bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Đại hội XIV dự kiến bế mạc ngày 23-1 Chiều 21-1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1 ngày rưỡi thời gian làm việc của đại hội. Cụ thể, trong buổi họp báo trước đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25-1. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đại hội, với sự nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được đại hội hoàn thành sớm. Vì thế, tại phiên làm việc chiều 21-1, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua chương trình đại hội điều chỉnh - rút ngắn 1 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu. Dự kiến, Đại hội XIV của Đảng sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Trình bày tham luận về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã tổng kết thực tiễn, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, coi đây là chìa khóa để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trụ sở, tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tế, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước...



