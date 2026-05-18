Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều cống hiến

Sáng 18-5, Đảng ủy phường An Đông, TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên (từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng); trao tặng khánh lưu niệm cho các đảng viên 70 năm, 60 năm tuổi Đảng của Đảng bộ.

Đảng bộ phường An Đông cũng đã chúc mừng 10 đảng viên trẻ, là các công chức, y bác sĩ, giáo viên, người lao động, học sinh THPT xuất sắc, được kết nạp Đảng dịp 19-5.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường An Đông đã kết nạp được 21 đảng viên trẻ, trong đó có 13 đảng viên từ lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú.

Cùng các đại biểu ôn lại hành trình cứu nước vĩ đại và công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, cho hay tiếp nối truyền thống và học tập tấm gương của Bác, ngay từ khi thành lập, Đảng bộ phường An Đông xác định quyết tâm cao độ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

Trong giai đoạn đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Đông quyết tâm đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Cụ thể, Đảng bộ phường đã lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng; kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng có những bước tiến vững chắc. Đại diện Đảng ủy phường cũng ghi nhận sự cống hiến và chúc mừng các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và mới được kết nạp đảng đợt này.

Đại diện cho các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5, bà Dương Hoàng Oanh, nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sài Gòn, bày tỏ sự vinh dự khi được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến mà còn là sự nhắc nhở để các đảng viên nỗ lực phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

"Chúng tôi tự ý thức rằng phải luôn giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức cách mạng và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt trọng trách của mình; góp phần giáo dục và giác ngộ lớp trẻ, bắt đầu từ chính các con, các cháu trong nhà, để luôn xứng đáng với danh hiệu và vinh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản"- bà Oanh chia sẻ.