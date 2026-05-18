Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều cống hiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều cống hiến

MAI CHI

(NLĐO) - Đảng ủy phường An Đông, TPHCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên và kết nạp 10 đảng viên trẻ

Sáng 18-5, Đảng ủy phường An Đông, TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên (từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng); trao tặng khánh lưu niệm cho các đảng viên 70 năm, 60 năm tuổi Đảng của Đảng bộ.

- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt và trao Huy hiệu Đảng

Đảng bộ phường An Đông cũng đã chúc mừng 10 đảng viên trẻ, là các công chức, y bác sĩ, giáo viên, người lao động, học sinh THPT xuất sắc, được kết nạp Đảng dịp 19-5. 

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường An Đông đã kết nạp được 21 đảng viên trẻ, trong đó có 13 đảng viên từ lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú.

- Ảnh 2.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, trao Huy hiệu Đảng và khánh lưu niệm cho đảng viên 60 năm tuổi đảng

Cùng các đại biểu ôn lại hành trình cứu nước vĩ đại và công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, cho hay tiếp nối truyền thống và học tập tấm gương của Bác, ngay từ khi thành lập, Đảng bộ phường An Đông xác định quyết tâm cao độ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

- Ảnh 3.

Ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, phát biểu ôn lại hành trình cứu nước của Bác Hồ

Trong giai đoạn đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Đông quyết tâm đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường. 

Cụ thể, Đảng bộ phường đã lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng; kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 ở phường An Đông

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng có những bước tiến vững chắc. Đại diện Đảng ủy phường cũng ghi nhận sự cống hiến và chúc mừng các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và mới được kết nạp đảng đợt này.

- Ảnh 7.

Lãnh đạo Đảng ủy phường An Đông chúc mừng các Đảng viên trẻ vừa được kết nạp đợt 19-5

Đại diện cho các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5, bà Dương Hoàng Oanh, nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sài Gòn, bày tỏ sự vinh dự khi được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến mà còn là sự nhắc nhở để các đảng viên nỗ lực phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

"Chúng tôi tự ý thức rằng phải luôn giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức cách mạng và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt trọng trách của mình; góp phần giáo dục và giác ngộ lớp trẻ, bắt đầu từ chính các con, các cháu trong nhà, để luôn xứng đáng với danh hiệu và vinh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản"- bà Oanh chia sẻ.

Tin liên quan

Nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương điển hình học Bác dịp 19-5

Nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương điển hình học Bác dịp 19-5

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các điển hình học Bác

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên

(NLĐO)- Đợt ngày 3-2-2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 23 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng viên kết nạp Đảng huy hiệu đảng PHƯỜNG AN ĐÔNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo