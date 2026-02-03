Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên

Chiều 3-2, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026. Dự lễ có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, khẳng định trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và từng bước vững vàng trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHAN ANH

Theo ông, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng không chỉ là dịp để tri ân công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, đảng viên đi trước, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và càng thêm tự hào, củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên; Ảnh: PHAN ANH

"Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, lao động và công tác" - ông Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho PGS.TS - Nhà giáo ưu tú Trần Hoàng Ngân; Ảnh: PHAN ANH

Đợt ngày 3-2-2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 23 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ - những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tiếp bước trên con đường cống hiến và trưởng thành trong Đảng.

Ông Nguyễn Khoa Hải cho biết năm 2026 mở ra thời cơ mới, vận hội mới nhưng cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và những bài học quý báu được hun đúc từ thực tiễn cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên nguyện tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; không ngừng học tập, tu dưỡng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Bà Trương Thị Ánh phát biểu cảm tưởng; Ảnh: PHAN ANH

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng, bà Trương Thị Ánh - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM, chia sẻ: "Được nhận Huy hiệu Đảng là nguồn động viên to lớn, từ đó chúng tôi càng thấy trách nhiệm hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xứng đáng là người đảng viên".

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải, đại diện cho các đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên, bày tỏ tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vươn lên, sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ để kế thừa xứng đáng thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh; Ảnh: PHAN ANH

Một số hình ảnh ý nghĩa tại lễ trao Huy hiệu Đảng chiều 3-2: