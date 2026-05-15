Thời sự Chính trị

Nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương điển hình học Bác dịp 19-5

PHAN ANH - NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các điển hình học Bác

Ngày 15-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Dự lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận, phát biểu diễn văn kỷ niệm

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận, nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca, một tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ phường đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận trao Huy hiệu Đảng; biểu dương điển hình học Bác

Dịp này, Đảng ủy phường Phú Nhuận đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên kiên trung; tuyên dương 16 gương tập thể và 36 gương cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và công bố kết quả Hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, khẳng định cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Phường Tân Định trao Huy hiệu Đảng; tuyên dương các điển hình học Bác

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập và noi theo, ra sức phấn đấu, rèn luyện để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trải qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tâm niệm học tập và làm theo Di huấn thiêng liêng của Người là để hoàn thiện mình và đóng góp vào sự nghiệp cách mạng; giữ vững tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nguồn sáng trong tâm để dẫn dắt mọi hành động.

Trong đợt 19-5-2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận Huy hiệu 65, 60, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Định biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có nhiều thành tích nổi bật, rõ nét nhất từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

