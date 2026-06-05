Phường An Đông tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập Bác

Sáng 5-6, Đảng ủy phường An Đông, TPHCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiểu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Tham dự chương trình có ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại biểu tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Đông, cho biết kể từ khi thành lập phường (ngày 1-7-2025), việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy phường An Đông tập trung lãnh đạo với tinh thần chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông, khen thưởng các gương điển hình học tập Bác

Đến nay, việc thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ ứng xử với nhân dân có chuyển biến rõ rệt. Từ đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; an sinh xã hội được chăm lo toàn diện; giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, đoàn kết vì hạnh phúc nhân dân.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương

Thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phường An Đông sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tập trung đột phá vào các mục tiêu năm 2026 về kinh tế, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc tại địa phương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm thước đo cốt lõi trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý, hàng năm...

Tập thể, cá nhân xuất sắc trong Hội thi Báo cáo viên giỏi và kể chuyện về Bác được khen thưởng

Dịp này, Đảng ủy phường An Đông đã biểu dương 16 tập thể và 77 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, có 2 tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp Thành phố. Đồng thời, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Phường An Đông – hành động theo gương Bác" và Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026.