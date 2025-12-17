Phương án mới về sắp xếp, sáp nhập trường công lập ở TPHCM

Sở GD-ĐT TP HCM vừa trình dự thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các sở, ngành về đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT. Dự thảo phương án mới về sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở có nhiều điểm mới so với dự thảo đã trình trước đó.

Theo đề án, TPHCM sẽ giữ nguyên 170 trường THPT trên địa bàn TP

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các trung tâm trực thuộc sở như sau:

Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong).

Thực hiện theo lộ trình: Sáp nhập Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 (phường Tân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn. Sáp nhập Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 (phường Chợ Lớn) thành lập Trường Trung học nghề Chu Văn An. Sáp nhập Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) thành Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn. Các Trung tâm còn lại đề xuất chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

STT Tên đơn vị (Trước sắp xếp) STT Tên đơn vị (Sau sắp xếp) Tổng cộng: 41 Tổng cộng: 37 1 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 1 Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn 2 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 3 Trung tâm GDTX Chu Văn An 2 Trường Trung học nghề Chu Văn An 4 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 5 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 6 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn 3 Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn 7 Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) 8 Trung tâm GDTX Gia Định 4 Trường Trung học nghề Gia Định 9 Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu 5 Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu 10 Trung tâm GDTX - hướng nghiệp Vũng Tàu 6 Trường Trung học nghề Vũng Tàu 11 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức 7 Trường Trung học nghề Châu Đức 12 Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc 8 Trường Trung học nghề Xuyên Mộc 13 Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ 9 Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ 14 Trung tâm GDTX Phú Mỹ 10 Trường Trung học nghề Phú Mỹ 15 Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương 11 Trường Trung học nghề Bình Dương 16 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An 12 Trường Trung học nghề Thuận An 17 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An 13 Trường Trung học nghề Dĩ An 18 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên 14 Trường Trung học nghề Tân Uyên 19 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát 15 Trường Trung học nghề Bến Cát 20 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo 16 Trường Trung học nghề Phú Giáo 21 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng 17 Trường Trung học nghề Dầu Tiếng 22 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng 18 Trường Trung học nghề Bàu Bàng 23 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức 19 Trường Trung học nghề Thủ Đức 24 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 20 Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc 25 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 21 Trường Trung học nghề Vĩnh Hội 26 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 22 Trường Trung học nghề Bình Tây 27 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 23 Trường Trung học nghề Tân Thuận 28 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 24 Trường Trung học nghề Chánh Hưng 29 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 25 Trường Trung học nghề Hòa Hưng 30 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 26 Trường Trung học nghề Hòa Bình 31 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 27 Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây 32 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Phú 28 Trường Trung học nghề Tân Phú 33 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Tân Bình 29 Trường Trung học nghề Tân Bình 34 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận 30 Trường Trung học nghề Phú Nhuận 35 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh 31 Trường Trung học nghề Bình Thạnh 36 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Gò Vấp 32 Trường Trung học nghề Gò Vấp 37 Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Tân 33 Trường Trung học nghề Bình Tân 38 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè 34 Trường Trung học nghề Nhà Bè 39 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Củ Chi 35 Trường Trung học nghề Củ Chi 40 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Cần Giờ 36 Trường Trung học nghề Cần Giờ 41 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh 37 Trường Trung học nghề Bình Chánh

Phương án sắp xếp đối với các trường trung cấp: XEM TẠI ĐÂY









Như vậy, sau sắp xếp, còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 15 đơn vị), gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 trường trung cấp: Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 37 trường trung học nghề; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Chi tiết phương án sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM (NLĐO)- Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông

Về lộ trình thực hiện, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề án gửi Sở Nội vụ để thẩm định hoàn thành trước ngày 18-12-2025.

Trình UBND TP phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM hoàn thành trước ngày 20-12-2025.