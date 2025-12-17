Phương án mới về sắp xếp, sáp nhập trường công lập ở TPHCM

Sở GD-ĐT TP HCM vừa trình dự thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các sở, ngành về đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT. Dự thảo phương án mới về sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở có nhiều điểm mới so với dự thảo đã trình trước đó.
Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các trung tâm trực thuộc sở như sau:
Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.
Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong).
Thực hiện theo lộ trình: Sáp nhập Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 (phường Tân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn. Sáp nhập Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 (phường Chợ Lớn) thành lập Trường Trung học nghề Chu Văn An. Sáp nhập Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) thành Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn. Các Trung tâm còn lại đề xuất chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.
|
STT
|
Tên đơn vị (Trước sắp xếp)
|
STT
|
Tên đơn vị (Sau sắp xếp)
|
Tổng cộng: 41
|
Tổng cộng: 37
|
1
|
Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
|
1
|
Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn
|
2
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1
|
3
|
Trung tâm GDTX Chu Văn An
|
2
|
Trường Trung học nghề Chu Văn An
|
4
|
Trung tâm GDTX Tiếng Hoa
|
5
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5
|
6
|
Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn
|
3
|
Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn
|
7
|
Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng
Thanh niên xung phong)
|
8
|
Trung tâm GDTX Gia Định
|
4
|
Trường Trung học nghề Gia Định
|
9
|
Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu
|
5
|
Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu
|
10
|
Trung tâm GDTX - hướng nghiệp
Vũng Tàu
|
6
|
Trường Trung học nghề Vũng Tàu
|
11
|
Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức
|
7
|
Trường Trung học nghề Châu Đức
|
12
|
Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc
|
8
|
Trường Trung học nghề Xuyên Mộc
|
13
|
Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ
|
9
|
Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ
|
14
|
Trung tâm GDTX Phú Mỹ
|
10
|
Trường Trung học nghề Phú Mỹ
|
15
|
Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương
|
11
|
Trường Trung học nghề Bình Dương
|
16
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An
|
12
|
Trường Trung học nghề Thuận An
|
17
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An
|
13
|
Trường Trung học nghề Dĩ An
|
18
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên
|
14
|
Trường Trung học nghề Tân Uyên
|
19
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát
|
15
|
Trường Trung học nghề Bến Cát
|
20
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo
|
16
|
Trường Trung học nghề Phú Giáo
|
21
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng
|
17
|
Trường Trung học nghề Dầu Tiếng
|
22
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng
|
18
|
Trường Trung học nghề Bàu Bàng
|
23
|
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức
|
19
|
Trường Trung học nghề Thủ Đức
|
24
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3
|
20
|
Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc
|
25
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4
|
21
|
Trường Trung học nghề Vĩnh Hội
|
26
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6
|
22
|
Trường Trung học nghề Bình Tây
|
27
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7
|
23
|
Trường Trung học nghề Tân Thuận
|
28
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8
|
24
|
Trường Trung học nghề Chánh Hưng
|
29
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10
|
25
|
Trường Trung học nghề Hòa Hưng
|
30
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11
|
26
|
Trường Trung học nghề Hòa Bình
|
31
|
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12
|
27
|
Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây
|
32
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Tân Phú
|
28
|
Trường Trung học nghề Tân Phú
|
33
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Tân Bình
|
29
|
Trường Trung học nghề Tân Bình
|
34
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Phú Nhuận
|
30
|
Trường Trung học nghề Phú Nhuận
|
35
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Bình Thạnh
|
31
|
Trường Trung học nghề Bình Thạnh
|
36
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Gò Vấp
|
32
|
Trường Trung học nghề Gò Vấp
|
37
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Quận Bình Tân
|
33
|
Trường Trung học nghề Bình Tân
|
38
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Huyện Nhà Bè
|
34
|
Trường Trung học nghề Nhà Bè
|
39
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Huyện Củ Chi
|
35
|
Trường Trung học nghề Củ Chi
|
40
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Huyện Cần Giờ
|
36
|
Trường Trung học nghề Cần Giờ
|
41
|
Trung tâm GDNN-GDTX
Huyện Bình Chánh
|
37
|
Trường Trung học nghề Bình Chánh
Phương án sắp xếp đối với các trường trung cấp: XEM TẠI ĐÂY
Như vậy, sau sắp xếp, còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 15 đơn vị), gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 trường trung cấp: Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 37 trường trung học nghề; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.
Về lộ trình thực hiện, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề án gửi Sở Nội vụ để thẩm định hoàn thành trước ngày 18-12-2025.
Trình UBND TP phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM hoàn thành trước ngày 20-12-2025.
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chấp hành thực hiện sắp xếp theo phương án, chỉ đạo của cấp trên. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan tại đề án để xây dựng phương án tổ chức hoạt động của đơn vị đảm bảo các chỉ tiêu được nêu.
Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (các trung tâm bị sáp nhập) xây dựng đề án chi tiết tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 120/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định tổ chức lại...
