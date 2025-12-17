HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
Giáo dục

Phương án mới về sắp xếp, sáp nhập trường công lập ở TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Dự thảo phương án mới về sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM có nhiều điểm mới so với dự thảo đã trình trước đó.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa trình dự thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các sở, ngành về đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT. Dự thảo phương án mới về sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở có nhiều điểm mới so với dự thảo đã trình trước đó.

Chi tiết phương án mới về sắp xếp, sáp nhập trường công lập ở TPHCM - Ảnh 1.

Theo đề án, TPHCM sẽ giữ nguyên 170 trường THPT trên địa bàn TP

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các trung tâm trực thuộc sở như sau:

Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong). 

Thực hiện theo lộ trình: Sáp nhập Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 (phường Tân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn. Sáp nhập Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 (phường Chợ Lớn) thành lập Trường Trung học nghề Chu Văn An. Sáp nhập Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) thành Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn. Các Trung tâm còn lại đề xuất chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

STT

Tên đơn vị (Trước sắp xếp)

STT

Tên đơn vị (Sau sắp xếp)

Tổng cộng: 41

Tổng cộng: 37

1

Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

1

Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn

2

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1

3

Trung tâm GDTX Chu Văn An

2

Trường Trung học nghề Chu Văn An

4

Trung tâm GDTX Tiếng Hoa

5

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5

6

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn

3

Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn

7

Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng

Thanh niên xung phong)

8

Trung tâm GDTX Gia Định

4

Trường Trung học nghề Gia Định

9

Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Trung tâm GDTX - hướng nghiệp

Vũng Tàu

6

Trường Trung học nghề Vũng Tàu

11

Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức

7

Trường Trung học nghề Châu Đức

12

Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc

8

Trường Trung học nghề Xuyên Mộc

13

Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ

9

Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ

14

Trung tâm GDTX Phú Mỹ

10

Trường Trung học nghề Phú Mỹ

15

Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương

11

Trường Trung học nghề Bình Dương

16

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An

12

Trường Trung học nghề Thuận An

17

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An

13

Trường Trung học nghề Dĩ An

18

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên

14

Trường Trung học nghề Tân Uyên

19

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát

15

Trường Trung học nghề Bến Cát

20

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo

16

Trường Trung học nghề Phú Giáo

21

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng

17

Trường Trung học nghề Dầu Tiếng

22

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng

18

Trường Trung học nghề Bàu Bàng

23

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức

19

Trường Trung học nghề Thủ Đức

24

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3

20

Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc

25

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4

21

Trường Trung học nghề Vĩnh Hội

26

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6

22

Trường Trung học nghề Bình Tây

27

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7

23

Trường Trung học nghề Tân Thuận

28

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8

24

Trường Trung học nghề Chánh Hưng

29

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10

25

Trường Trung học nghề Hòa Hưng

30

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11

26

Trường Trung học nghề Hòa Bình

31

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12

27

Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây

32

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Tân Phú

28

Trường Trung học nghề Tân Phú

33

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Tân Bình

29

Trường Trung học nghề Tân Bình

34

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Phú Nhuận

30

Trường Trung học nghề Phú Nhuận

35

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Bình Thạnh

31

Trường Trung học nghề Bình Thạnh

36

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Gò Vấp

32

Trường Trung học nghề Gò Vấp

37

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Bình Tân

33

Trường Trung học nghề Bình Tân

38

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Nhà Bè

34

Trường Trung học nghề Nhà Bè

39

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Củ Chi

35

Trường Trung học nghề Củ Chi

40

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Cần Giờ

36

Trường Trung học nghề Cần Giờ

41

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Bình Chánh

37

Trường Trung học nghề Bình Chánh

  Phương án sắp xếp đối với các trường trung cấp:  XEM TẠI ĐÂY

Trường trung cấp



Như vậy, sau sắp xếp, còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 15 đơn vị), gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 trường trung cấp: Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 37 trường trung học nghề; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

Phương án mới về sắp xếp, sáp nhập trường công lập ở TPHCM - Ảnh 2.Chi tiết phương án sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM

(NLĐO)- Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông

Về lộ trình thực hiện, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề án gửi Sở Nội vụ để thẩm định hoàn thành trước ngày 18-12-2025.

Trình UBND TP phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM  hoàn thành trước ngày 20-12-2025.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chấp hành thực hiện sắp xếp theo phương án, chỉ đạo của cấp trên. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan tại đề án để xây dựng phương án tổ chức hoạt động của đơn vị đảm bảo các chỉ tiêu được nêu.

Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (các trung tâm bị sáp nhập) xây dựng đề án chi tiết tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 120/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định tổ chức lại...

