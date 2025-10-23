Trước sáp nhập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện ra sao?

Sở GD-ĐT TP HCM vừa công bố cấu trúc, đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TP HCM. Theo đó, TP HCM tiếp tục "chốt" 3 môn thi vào lớp 10 ở năm học tới gồm: Ngữ văn, toán, tiếng Anh.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, để chuẩn bị cho việc xây dựng các phương án tuyển sinh đầu cấp, lớp 10 năm học 2026-2027 sau khi sáp nhập TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến kỳ tuyển sinh lớp 10 kết hợp cả hai phương thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế.

Trước khi sáp nhập, ngoài TP HCM (cũ) duy trì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức thi tuyển lâu nay, hai địa phương là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thực hiện tuyển sinh bằng thức thi tuyển với 3 môn: Toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Cụ thể, ở năm học 2025-2026, Bình Dương có 21.000 thí sinh dự thi lớp 10, Bà Rịa - Vũng Tàu có gần 14.000 thí sinh dự thi lớp 10. Trong khi đó, TP HCM có số thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất với hơn 88.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM.

Mặc dù tổ chức theo phương thức thi tuyển với 3 môn như nhau nhưng thời gian làm bài ở mỗi môn thi, cách điểm xét tuyển lớp 10 có khác nhau.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, sau khi sáp nhập, ở kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027, phương thức thi tuyển ở các trường THPT công lập sẽ tiếp tục thực hiện thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) và toán. Riêng các trường THPT công lập còn lại ở một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển.

Về khu vực đặc thù dự kiến thực hiện xét tuyển lớp 10 sẽ phải bàn thêm nhiều việc dựa trên nhiều yếu tố liên quan. Tuy nhiên, việc kết hợp các phương thức tuyển sinh nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi hợp nhất 3 địa phương.

Sau sáp nhập, TP HCM có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước. Năm học 2025-2026, TP HCM có gần 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.

Năm học 2026-2027, TP HCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.