Phương Oanh khiến khán giả khóc

Trong tập mới nhất của phim "Gió ngang khoảng trời xanh", diễn viên Phương Oanh một lần nữa chứng minh sức nặng cảm xúc trong diễn xuất khi hóa thân thành Mỹ Anh. Những cảnh quay cao trào của cô khiến khán giả không khỏi xúc động, nhiều người thừa nhận "khóc theo nhân vật".

Trong phân đoạn gây chú ý, Mỹ Anh phát hiện chồng - nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam) - có mối quan hệ mập mờ với người khác. Khi đối diện với cha (NSƯT Đức Khuê), cô bật khóc nghẹn ngào và thốt lên: "Con cứ tưởng con là người thấu đáo nhưng hóa ra con quá ngây thơ… Con muốn ly hôn".

Cảnh Mỹ Anh gục vào vai bố khóc nức nở đang viral trên mạng xã hội

Cảnh quay với NSƯT Đức Khuê được nhận xét là một trong những phân đoạn cảm động nhất từ đầu phim. Những hình ảnh hậu trường cho thấy trong những cảnh quay gần đây, Phương Oanh đã nhập vai đến nỗi khóc như thật, đôi mắt sưng húp sau nhiều lần quay.

Trên mạng xã hội, loạt clip trích từ cảnh phim nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi.

Nhiều khán giả cho rằng Phương Oanh đang "trở lại đỉnh cao" sau thời gian im ắng, và vai Mỹ Anh là bước ngoặt giúp cô khẳng định khả năng nhập vai ngày càng sâu sắc.

Diễn xuất của Phương Oanh nhận về nhiều lời khen

Diễn xuất của Phương Oanh cũng được khen ngợi ở cảnh Mỹ Anh đối mặt với Đăng và tâm sự cùng con trai. Ở cuối tập 41, Mỹ Anh yêu cầu Đăng ra khỏi nhà. Khi Đăng khóc và cầu xin được tha thứ, Mỹ Anh nói: "Anh hối hận vì bị phát hiện chứ không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi".