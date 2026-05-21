Thời sự

Phường báo cáo tỉnh về đơn kiến nghị tập thể của nhân viên y tế học đường

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hàng chục nhân viên y tế học đường tại Đắk Lắk kiến nghị do không có tên trong danh sách xét tiếp nhận viên chức, dù đã công tác lâu năm.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 21-5, cho biết UBND phường Buôn Ma Thuột đã có báo cáo liên quan đơn kiến nghị của tập thể nhân viên y tế trường học trên địa bàn do không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức.

Nhiều nhân viên y tế học đường Đắk Lắk kiến nghị không được tiếp nhận viên chức - Ảnh 1.

Hàng chục nhân viên y tế học đường không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức

Theo báo cáo, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk đề nghị rà soát nhu cầu tiếp nhận và tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập, UBND phường Buôn Ma Thuột đã kiểm tra hồ sơ, đề xuất tiếp nhận 41 trường hợp vào viên chức và tuyển dụng 25 trường hợp, trong đó có 21 nhân viên y tế học đường.

Lý giải việc hàng chục nhân viên y tế học đường không thuộc diện đề nghị tiếp nhận, UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết căn cứ Quyết định 1411/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk, vị trí y tế học đường tương ứng chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV.

Trong khi đó, theo Thông tư 41/2025 của Bộ Y tế, vị trí này yêu cầu người làm phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Đối chiếu quy định mới, nhiều nhân viên y tế học đường tại phường hiện có trình độ trung cấp y sĩ, trung cấp dược, điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng hoặc đại học y tế công cộng… nên chưa đáp ứng điều kiện để được đề nghị tiếp nhận viên chức.

Nhiều nhân viên y tế học đường cho rằng quy định mới khiến họ rơi vào thế bị động, dù đã gắn bó với ngành hơn 12 năm, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

“Nếu phải thi tuyển mới, chúng tôi vừa chịu áp lực cạnh tranh, vừa không kịp hoàn thiện bằng cấp theo yêu cầu mới”, một nhân viên chia sẻ, đồng thời mong muốn được xem xét đưa vào diện tiếp nhận viên chức.

Không có tên xét tuyển viên chức, hàng chục nhân viên y tế học đường kiến nghị

(NLĐO) – Không có tên trong danh sách đăng ký xét tuyển viên chức, gần 30 nhân viên y tế học đường đã đồng loạt làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk y tế học đường chức danh nghề nghiệp tiếp nhận viên chức
