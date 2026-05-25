Thời sự

Phường Bình Tây hướng tới vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thanh Nga

(NLĐO) - Giai đoạn 2026-2030, Phường Bình Tây sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Chiều 25-5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Tây, TP HCM, đã sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Bình Tây: Nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 1.

Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Nhiều mô hình sáng tạo

Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây nhấn mạnh việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát động thi đua; qua đó đã đạt nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân. Năm 2025, có 25 công trình, sáng kiến được công nhận; năm 2026, các đơn vị đã đăng ký 49 mô hình, sáng kiến trong thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ được giao, trong đó có một số mô hình tiêu biểu.

Trong công tác cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tây đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, phường đã tiếp nhận tổng cộng 14.713 hồ sơ thủ tục hành chính; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 100% đối với các hồ sơ hoàn thành đúng hạn; không phát sinh hồ sơ quá hạn. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,29%.

Phường Bình Tây: Nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 2.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính từng bước được triển khai theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện giao dịch hành chính.

Giai đoạn 2026 – 2030, Phường Bình Tây tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong các mặt công tác; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM - đánh giá cao nỗ lực trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính của phường Bình Tây.

Phường Bình Tây: Nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo

Ông yêu cầu trong thời gian tới, phường tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng thời tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Đảng bộ phường; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Song song đó, tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu cao nhất; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường hiệu quả quản trị đô thị, giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng.

Ông cũng yêu cầu địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Xây dựng Bình Tây không ma túy vào năm 2026

Phường Bình Tây được TPHCM chọn là phường xây dựng không ma túy vào năm 2026. Công an phường tham mưu với Đảng ủy - UBND phường triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để xây dựng phường Bình Tây không ma túy vào năm 2026 theo chỉ đạo của Công an thành phố.

Theo đó, phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; thực hiện toàn dân toàn diện chung tay đẩy lùi ma túy với những mục tiêu: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, kiềm chế tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

TPHCM: Phường Phú Nhuận được công nhận "Phường không ma túy"

(NLĐO)- Năm 2025, phường Phú Nhuận tự hào đạt danh hiệu “Phường không ma túy” nhờ mô hình an ninh hiệu quả cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân

