Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Phú Nhuận được công nhận "Phường không ma túy"

PHAN ANH

(NLĐO)- Năm 2025, phường Phú Nhuận tự hào đạt danh hiệu “Phường không ma túy” nhờ mô hình an ninh hiệu quả cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân

Ngày 19-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống và văn hóa" năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Đông Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận - tặng Giấy khen cho các Gia đình văn hóa

Tại sự kiện, UBND phường Phú Nhuận cho biết năm 2025, toàn phường có 30/31 khu phố đạt khu phố văn hóa, đạt 96,77% và 12.822/13/211 gia đình văn hóa, đạt hơn 97%; đồng thời triển khai nhiều mô hình hiệu quả góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được thực hiện tại 17 khu phố, thu hút hơn 400 lượt người tham quan.

Bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận, tặng Giấy khen cho các Gia đình văn hóa

Phường cũng triển khai mô hình tiếp nhận và xử lý tin thuộc hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM thông qua Ứng dụng "SOS an ninh, trật tự - Công an TPHCM"; an ninh trật tự trên địa bàn phường được đảm bảo. 

Trong năm 2025, phường đạt các tiêu chí và được công nhận Phường không ma túy.

Địa phương cũng duy trì địa điểm tiếp nhận các loại chất thải rắn tại khu dân cư định kỳ hàng tháng gắn với mô hình "Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường". Qua đó thu gom, phân loại phân loại được 2.200 kg chất thải cồng kềnh, 39 kg chất thải nguy hại hộ gia đình, 200 kg chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, 670 kg rác thải điện tử…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Như Ý - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận - đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống và văn hóa" đã thực sự trở thành nền tảng tinh thần - sợi dây gắn kết - động lực phát triển của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh ở đâu phong trào được triển khai thực chất, ở đó đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững và diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh.

