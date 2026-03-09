Cử tri phường Chợ Lớn mong đảm bảo an sinh, xây dựng thành phố không ma túy

Chiều 9-3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Chợ Lớn, TPHCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 17 (gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và phản hồi ý kiến của cử tri

Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc gồm: ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Ngô Minh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phượng Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; bà Trần Thị Kim Kiều - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên; Ông Đinh Văn Sum - Giám đốc Công ty TNHH Song Thành LA.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Tích cực giải quyết các vấn đề trọng điểm của thành phố

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, ông sẽ ưu tiên thời gian, dành mọi tâm huyết để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đại biểu HĐND, đáp ứng sự kỳ vọng to lớn của cử tri gửi gắm cho mình.

Ông Lê Quốc Phong cam kết sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, trong đó chú ý các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế - chính sách; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực).

Các ứng cử viên HĐND TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri

Thông qua các hoạt động của HĐND thành phố và với vị trí công tác hiện tại, ông sẽ tận dụng sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự liên kết giữa các địa phương, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố.

Bên cạnh đó, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của thành phố là giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng "Thành phố văn minh - không ma túy". Đồng thời, tìm giải pháp để chỉnh trang đô thị, phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập người dân; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các thành phần yếu thế trong xã hội có cơ hội vươn lên.

Nhiều kỳ vọng

Sau khi nghe giới thiệu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đã gửi gắm nguyện vọng đến các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Kiều Hoàng (khu phố 1) cũng gửi gắm kỳ vọng đến ông Lê Quốc Phong sẽ quan tâm hơn đến các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố; hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số ở TPHCM cũng như nâng cao trình độ, năng lực vận hành chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và người dân, nhất là người cao tuổi để bắt kịp xu thế chung của thế giới trong những năm sắp tới.

Đông đảo cử tri phường Chợ Lớn tham dự buổi tiếp xúc

Bà Nguyễn Thị Bình (cử tri khu phố 12) gửi gắm các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân thông qua các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững cho giai đoạn mới và có giải pháp hiệu quả trong quản lý, kiểm tra các loại hình kinh doanh dịch vụ để không phát sinh các tệ nạn xã hội, xây dựng thành phố an toàn, không ma túy.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Nhiều cử tri cũng đề xuất các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy việc gìn giữ các giá trị văn hóa đặc sắc như Di sản văn hóa phi vật thể, các di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn, từ đó tạo thành các tour du lịch về văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc Việt - Hoa.

Đồng thời, quan tâm chỉnh trang đô thị đối với các chung cư cũ kết hợp tạo mảng xanh, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và chất lượng sống cho người dân; đẩy mạnh các giải pháp giải quyết các vấn nạn kẹt xe; kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân…