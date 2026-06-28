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Thời sự

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Huỳnh Như

(NLĐO) - Chuỗi hoạt động tại phường Chợ Lớn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình qua nhiều hoạt động an sinh thiết thực

Tại TPHCM ngày 28-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, tổ chức lễ phát động chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 1.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 2.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 3.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 4.

Đông đảo đại biểu, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự lễ phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Chương trình có sự tham dự của bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố; cùng lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP HCM và phường Chợ Lớn thực hiện nghi thức phát động chuỗi hoạt động

Lễ phát động mở đầu cho chuỗi công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội được triển khai đồng loạt trên địa bàn phường. Thông qua chuỗi hoạt động, địa phương mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chung tay xây dựng phường Chợ Lớn ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 6.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 7.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 8.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 9.

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, đến các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội thường xuyên và các hộ vừa thoát chuẩn cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TPHCM giai đoạn 2021-2025. 

Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 10.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 11.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khám sức khỏe tổng quát cho người dân tại chương trình "Chợ Lớn nghĩa tình - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"

Sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động thiết thực được đồng loạt triển khai trên địa bàn phường.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 12.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 13.

Lãnh đạo phường Chợ Lớn cùng đoàn viên, cán bộ và nhân viên y tế tham gia cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Tại 30 khu phố, người dân và các lực lượng cùng ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố, hẻm và khu chung cư; xóa các điểm tồn đọng rác, phát quang bụi rậm, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Cùng với đó, công trình "Bệnh viện xanh - sạch - an toàn" tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được triển khai với nhiều hoạt động cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng không gian khám, chữa bệnh xanh, sạch, an toàn và thân thiện.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 14.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 15.

Lãnh đạo phường Chợ Lớn ân cần thăm hỏi, động viên người dân tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 16.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 17.

Y, bác sĩ Trạm Y tế phường Chợ Lớn kiểm tra sức khỏe, tư vấn điều trị và hướng dẫn chăm sóc cho người dân ngay tại nơi cư trú

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình khám sức khỏe "Chợ Lớn nghĩa tình - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" lần thứ 2 năm 2026. 

Thông qua chương trình, 500 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, được khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà trị giá 1 triệu đồng/người.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 18.

Bà Nguyễn Thị Vững (SN 1941), mắc ung thư đại tràng, không giấu được niềm vui khi được đội ngũ y, bác sĩ đến tận nhà thăm khám. Với bà, sự quan tâm này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong việc đi lại mà còn mang đến sự an tâm trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe

Trong đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp khám sức khỏe tổng quát, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại điểm khám tập trung. 

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế phường Chợ Lớn đến tận nhà thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi tình trạng bệnh, giúp người dân vẫn được tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 19.

Lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn

Dịp này, phường Chợ Lớn cũng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn. 

Công trình được bố trí với các hình ảnh, tư liệu, sách và ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin trên nền tảng số. 

Qua đó, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào các tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 20.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 21.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trưng bày hình ảnh, tư liệu, sách và tích hợp mã QR giúp người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu thông tin

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 22.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 23.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sau lễ ra mắt

Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 24.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 25.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 26.
Phường Chợ Lớn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác - Ảnh 27.

Sau lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các đại biểu tham gia thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết" tại khuôn viên Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026), địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giao lưu, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình.

Chung tay xây dựng địa phương

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng phường Chợ Lớn ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

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